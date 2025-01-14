Edirne\'de yağan kar, kuru toprağa ekim yapan buğday üreticisini umutlandırdı

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EDİRNE'de yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava nedeniyle buğdayını kuru toprağa eken üretici, aralık ayında metrekareye 120 kilogram düşen yağmurun ardından son 2 gündür etkili olan kar yağışı ile ümitlendi. Ürün verimliliği açısından yağışların devamlılığının önemine dikkat çeken Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Toprağın doyuma ulaşması için yağmurların, bu kar yağışlarının daha da yoğun olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağmur, kar devam eder ve 2025 yılının üreticilerimiz açısından hem verim alabileceği hem kaliteli ürün alabileceği bir yıl olur diye umuyorum" dedi.

Kentte, yaz aylarının yağışsız geçmesiyle oluşan aşırı sıcaklar, beraberinde kuraklığı da getirdi. Kuraklığın etkilediği bölgelerde yağışsız hava ekim ve kasım aylarında da devam edince buğday üreticisi, ürününü kuru toprağa ekti. Aralık ayındaysa bölgeye metrekareye 120 kilogram yağış düşerken, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı. Kentte son 2 gündür etkili olan kar yağışıyla, buğday üreticisi de umutlandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağışların devamının ürünün verimliliği açısından önemine vurgu yaparak, "Uzun zamandır kar yağmıyordu bölgemizde. Dün itibarıyla başladı ve beyaz görünce, doğal olarak, çiftçiler olarak bizim de hoşumuza gitti. Bir örtü şeklinde her yer beyazladı. Şu anki yağan kara baktığımızda çiftçinin beklediği kadar, istenilen bir miktarda değil ama araziye baktığımızda beyaz örtü diyebilecek şekilde araziyi kapladı. İnşallah bunun devamı gelir" dedi.

Toprağın doyuma ulaşması açısından da kar ve yağmur yağışının devamlılığının önemli olduğunu söyleyen Arabacı, "Yani biz kar yağışı dediğimiz zaman; en azından şu an ekili ürünleri, buğdayı, kanolayı, yapraklarını örtecek, kapatacak şekilde bir kar yağ bizim açımızdan iyi olur. İnşallah dediğimiz seviyede yağışlar alırız, toprağın daha doyuma ulaşması açısından daha çok avantaj sağlar. Bizim için bu kış döneminde yağmur, kar, her yağış çok önemli. Biliyorsunuz çok kurak bir dönemden geçtik. Toprağın üstünde belli bir seviyede tav var şu an nemli ama alt kısım hala kuru. Toprağın doyuma ulaşması için bu yağan yağmurların, bu kar yağışlarının daha da yoğun olması gerekiyor. İnşallah kışı yarıladık sayılır ama daha uzun bir dönem var. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağmur, kar devam eder ve 2025 yılının üreticilerimiz açısından hem verim alabileceği hem kaliteli ürün alabileceği bir yıl olur diye umuyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" diye konuştu.

'NE KADAR ÇOK YAĞARSA BİZİM İÇİN DAHA İYİ'

Arabacı, her yağışın ürün için önemli olduğunu söyleyerek, "Şu an yağan karla tarla beyazladı ama buğdayların yaprakları dışarıda. Uç kısımları bu soğuk havada, donlarda kavruluyor. Ama bunun üstünü komple kar kapladığında altında buğday yaprakları hiç etkilenmeden koyu yeşil bir şekilde ve karın altında büyüyor zaten. Altta sıcak bir tabaka oluşuyor. O nemle beraber ürün çalışıyor. Üstü açık kaldığında yapraklar kavruluyor. Tamam bunlar zamanla atacak, bu kısmı da normale dönecek ama ekili ürünün komple kapanması bizim için daha güzel oluyor. Ürünün gelişimi açısından da daha güzel oluyor. Ama yağan hiçbir yağışın şu an zararı yok. Ne kadar çok yağsa bizim için daha iyi" dedi.

Kış yağışlarının önemine değinen Arabacı, "Kış dönemlerinde yağan yağışlar çok önemli. Toprağın kış döneminde en azından doyuma ulaşması gerekiyor. Yaz dönemi kurak geçse bile, altta tav olursa ürünün kökü o tavlı ortamda olursa, üstü kuru da olsa alttan aldığı nemle en azından bir nebze olsun kendini besler. Biliyorsunuz bu yıl ayçiçeğinde çok kötü bir yıl geçirdik. Hiç biçemeyen, hatta 10 kilo biçen üreticilerimiz vardı. Ayçiçeği kazık köklü bir üründür. Aşağıya kökü bayağı iner. O yüzden altta tav olursa ürün bu yılki gibi 10 ya da 50 kilo verimler değil, o zaman en kötü 100-150 kilolardan bahsederiz, eğer kış döneminde toprak doyma ulaşırsa. Ulaşmadığı takdirde, kış yeterli yağış almazsak, yaz aylarında da yeterli yağış almazsak, bu yıl ayçiçeğinde yaşadığımızı tekrar yaşama ortamı oluşabilir. O yüzden de kış döneminde alacağımız yağışlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYDEN ÖNCE BİZİ KURTARACAK ŞEY VERİMDİR'

Üreticinin karamsar olmaması gerektiğini de söyleyen Arabacı, "Bazen sene seneyi tutmuyor. Kış döneminde çok güzel yağış almıyoruz ama ürün ihtiyacı olduğu dönemde birkaç yağış alırsak bazen de ummadığımız kadar iyi yıllar olabiliyor. O yüzden şu an karamsar olmamak lazım. Allah büyük diyoruz. Önümüzdeki günlerde yağışlar daha devam edecektir. İnşallah yaz döneminde bu geçtiğimiz yıllar gibi kurak geçmez. Gerçekten üretici zor bir dönemden geçti. Kendi arazisinden zarar etti ya da para kazanamadı. Bu 2024 yılı üretimimiz açısından gerçekten böyleydi. Bizi her şeyden önce bizi kurtaracak tek şey verimdir. O yüzden inşallah yağışlar devam eder. Yani 2025 yılında üreticilerimiz emeğinin karşılığını alabileceği bir verim ve sonrasında da bir fiyat politikası oluşur diye umuyorum" dedi.