Edirne Emniyet Müdürü'nden Kaymakam Tutar'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne Emniyet Müdürü'nden Kaymakam Tutar'a Ziyaret

Edirne Emniyet Müdürü\'nden Kaymakam Tutar\'a Ziyaret
17.02.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürü Ayhan, Süloğlu Kaymakamı Tutar'ı ziyaret ederek güvenlik çalışmaları konuşuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ayhan'a İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özlem Altındal ve Süloğlu İlçe Emniyet Amiri Furkan Davarcı eşlik etti.

Ziyarette ilçe genelindeki güvenlik çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ayhan ve beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti'den Üç Kademe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Üç Kademe İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya il ve merkez ilçe yönetimleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlanan projeler ele alındı.

Açıklamada, Edirne'nin mahalle ve sokaklarında vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmaların istişare edildiği ve saha faaliyetlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

Toplantıya katılan teşkilat mensuplarına katkılarından dolayı teşekkür edildi.

THK'den Keşan Belediyesine ziyaret

Türk Hava Kurumu Keşan Şubesi yönetimi, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk Hava Kurumu'nun havacılık alanında Türkiye'nin gelişimine öncülük ettiği, yangınla mücadeleden gençlere havacılığı sevdirmeye kadar birçok alanda faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Başkan Özcan, köklü geçmişiyle milli değerlere katkı sunan Türk Hava Kurumu'nun kuruluş yıl dönümünü kutlayarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meriç Kaymakamı Abdulkadir Güvenç, köyleri ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Abdulkadir Güvenç, Yakupbey, Kavaklı, Küpdere ve Olacak köylerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güvenç ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyen Güvenç, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirterek ilgili kurumlara talimat verdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı, köy muhtarları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Emniyet Müdürü'nden Kaymakam Tutar'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Hülya Avşar’ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı Hülya Avşar'ın dizisindeki domuz eti sahnesi tartışma yarattı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral Mourinho maç öncesi eski takımına övgüler yağdırdı: Real Madrid yaralı bir kral
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:30
Görüntüler ortaya çıktı Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:10:24. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne Emniyet Müdürü'nden Kaymakam Tutar'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.