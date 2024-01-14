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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Karaburun, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Karaburun, çeşitli kategorilerde yer alan fotoğraflardan seçim yaparak oy kullandı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
14.01.2024 - 10:23,
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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Karaburun, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Karaburun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan, " Deprem: Umut" adlı seçkiden arama kurtarma çalışmalarına destek veren polislerin yer aldığı Aydın Arik'in "Ha gayret", İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" fotoğrafına oy verdi.

"Çevre ve yaşam" kategorisinde memleketi Muğla'da Mahmut Serdar Alakuş'un çektiği "Sulak dünya" adlı fotoğrafı oylayan Karaburun, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı", "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Edirne, Umut, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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