Edirne Uzunköprü\'de araçta 14 kaçak göçmen yakalandı, sürücü adliyeye sevk edildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, hafif ticari araçta 14 kaçak göçmen yakalandı; sürücü A.R.K. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasında, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çakış yapacakları belirlendi. Göçmenleri taşıyan hafif ticari araç takibe alınıp, durduruldu. Araçta Irak, İran, Etiyopya ve Eritre uyruklu toplam 14 kaçak göçmen yakalandı, sürücü A.R.K. ise gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücü A.R.K., 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.