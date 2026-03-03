Edirne\'den Kuzey Makedonya\'ya İftar Daveti

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin destekleriyle Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Studeniçan Belediyesinde bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Edirne vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Ömer Sevgili, Kazakistan'ın Üsküp Büyükelçisi Satybaldy Burshakov, Kuzey Makedonyalı siyasiler, Üsküp Müftüsü Qenan İsmaili, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Edirne Valiliğine ve Edirne Valisi Yunus Sezer'e düzenlenen iftar programı için teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke arasında sağlam bir bağ teşkil ettiğini ve her alanda ülkenin gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Ulusoy, "Tüm kurumlarımızla her zaman bu topraklardaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Balkanların güvenliğini, refahını ve istikrarını kendi güvenlik, refah ve istikrarımızdan ayrı tutmadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türk Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Üsküp'te inşa edilen Kuzey Makedonya'nın en büyük camisinin ibadete açıldığını hatırlatarak, ramazan ayının birlik, beraberlik, huzur ve muhabbeti daha da güçlendirmesini temenni etti.

"Ramazanda din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden aynı sofralarda buluşulur"

Edirne Vali Yardımcısı Zehin de geleneksel hale gelen iftar programında bir kez daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, programının değişmesi dolayısıyla iftara katılamayan Edirne Valisi Yunus Sezer'in selamlarını iletti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Zehin, "Her anlamda manevi kazanç ayı olan ramazanda din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden aynı sofralarda buluşulur. Biz de Edirne Valiliği olarak Balkan ülkelerinde kurduğumuz sofralarda kardeşlerimizle, dostlarımızla ve komşularımızla buluşmaktayız. Katılımınızla bizleri onurlandırdınız." dedi.

Studeniçan Belediye Başkanı Ejup Abazi de organizatörlere teşekkür etti.

İftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Korosu Sanatçılarının ilahilerden oluşan konseri ve Edirne Valiliği Sema Topluluğu sema gösterisiyle tamamlandı.

Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu, iftar programlarına Kosova'nın Priştine, Arnavutluk'un Elbasan ve Yunanistan'ın İskeçe ile Gümülcine şehirlerinde devam edecek.