Edirne'den Kuzey Makedonya'ya İftar Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'den Kuzey Makedonya'ya İftar Daveti

Edirne\'den Kuzey Makedonya\'ya İftar Daveti
03.03.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin destekleriyle Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenlendi.

Edirne Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin destekleriyle Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bağlı Studeniçan Belediyesinde bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Edirne vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Ömer Sevgili, Kazakistan'ın Üsküp Büyükelçisi Satybaldy Burshakov, Kuzey Makedonyalı siyasiler, Üsküp Müftüsü Qenan İsmaili, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Edirne Valiliğine ve Edirne Valisi Yunus Sezer'e düzenlenen iftar programı için teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke arasında sağlam bir bağ teşkil ettiğini ve her alanda ülkenin gelişimine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Ulusoy, "Tüm kurumlarımızla her zaman bu topraklardaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Balkanların güvenliğini, refahını ve istikrarını kendi güvenlik, refah ve istikrarımızdan ayrı tutmadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türk Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Üsküp'te inşa edilen Kuzey Makedonya'nın en büyük camisinin ibadete açıldığını hatırlatarak, ramazan ayının birlik, beraberlik, huzur ve muhabbeti daha da güçlendirmesini temenni etti.

"Ramazanda din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden aynı sofralarda buluşulur"

Edirne Vali Yardımcısı Zehin de geleneksel hale gelen iftar programında bir kez daha bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, programının değişmesi dolayısıyla iftara katılamayan Edirne Valisi Yunus Sezer'in selamlarını iletti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Zehin, "Her anlamda manevi kazanç ayı olan ramazanda din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden aynı sofralarda buluşulur. Biz de Edirne Valiliği olarak Balkan ülkelerinde kurduğumuz sofralarda kardeşlerimizle, dostlarımızla ve komşularımızla buluşmaktayız. Katılımınızla bizleri onurlandırdınız." dedi.

Studeniçan Belediye Başkanı Ejup Abazi de organizatörlere teşekkür etti.

İftar programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Korosu Sanatçılarının ilahilerden oluşan konseri ve Edirne Valiliği Sema Topluluğu sema gösterisiyle tamamlandı.

Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu, iftar programlarına Kosova'nın Priştine, Arnavutluk'un Elbasan ve Yunanistan'ın İskeçe ile Gümülcine şehirlerinde devam edecek.

Kaynak: AA

Edirne Valiliği, Dış Politika, Makedonya, Türkiye, Edirne, Kültür, Güncel, İftar, Üsküp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den Kuzey Makedonya'ya İftar Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular

23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 23:51:12. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'den Kuzey Makedonya'ya İftar Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.