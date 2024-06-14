Edirne Valisi: Sınır kapılarında gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi: Sınır kapılarında gerekli tedbirler alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında, gurbetçilerin ve Kurban Bayramı tatilinde geçiş yapacakların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Sezer, sınır kapılarında yoğunluk yaşanacağını belirterek, tüm tedbirlerin alındığını ve geçen yıllara göre günlük ortalama 700 bin aracın giriş yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Ayrıca, gümrük ve emniyet personelinin mesai yapacağı belirtildi.

14.06.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında, gurbetçilerin ve Kurban Bayramı tatilinde geçiş yapacakların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, hem gurbetçilerin gelişleri hem de bayram tatilinde yurt dışına çıkışlar nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Sınır kapılarında tüm tedbirlerin alındığını belirten Sezer, "Sınır kapılarımızda yıl boyunca yoğunluk var ancak bazı dönemler bu yoğunluk daha da artıyor. Özellikle bayram ve gurbetçi sezonları, bu dönemlerden." dedi.

Geçen Ramazan Bayramı tatili boyunca Edirne'deki sınır kapılarından 450 bin yolcu, 108 bin araç giriş çıkışı olduğunu dile getiren Sezer, "Gurbetçi sezonunda da geçen yıl 616 bin araç girişi oldu. Günlük ortalama 7 bin 166 araç girişi oldu. Bu yıl da geçmiş sezonları baz alarak günlük 700 bin aracın giriş yapacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Hem bayram tatili boyunca hem de gurbetçi sezonumuzda ülkemize gelen vatandaşları karşılamak için bütün tedbirleri sınır kapılarımızda almış durumdayız. Hem Ticaret Bakanlığı gümrük personeli hem de Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet personeli takvisyesi yaptı. Geçişlerle ilgili geçen yıllarda yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak hızlı geçiş olması için düzenlemelere gittik. Hemşehrilerimiz geldiği zaman onları karşılayacağımız alanlar oluşturduk. Valiliğimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarımızla hem Türkiye hem Bulgaristan tarafında alanlar oluşturuldu."

Sezer, Kurban Bayramı süresince gümrük kapılarında 622 gümrük ve 190 emniyet personelinin 24 saat esasına göre mesai yapacağını bildirdi.

Vali Sezer, daha sonra yurda giriş yapan gurbetçilerle görüştü, Hindistan uyruklu bir aileyle de İngilizce sohbet etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yunus Sezer, Edirne, Güvenlik, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi: Sınır kapılarında gerekli tedbirler alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi: Sınır kapılarında gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement