Edirne\'de Kakava ve Hıdrellez şenlikleri öncesi oteller yüzde 100 doldu

28.04.2026 09:35  Güncelleme: 09:39
Edirne'de 5-6 Mayıs'ta kutlanacak Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yaklaşık 60 bin misafir beklenirken, oda fiyatları 2 bin ile 6 bin lira arasında değişiyor.

EDİRNE'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Konaklama sektörü olarak bütün otellerimiz doldu. Doluluk yüzde 100'lere yaklaştı. Edirne'de konaklama kapasitemizi aşmış durumdayız. Yoğun bir 2 gün geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne'de konaklama sektöründe hareketlilik sürüyor. Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında 'Bahar Bayramı' olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde halkı şenliğe davet etmeye başladı.

'BU SENE DE BÜYÜK BİR YOĞUNLUKLA KUTLANACAK'

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Edirne'nin yeniden 5-6 Mayıs tarihleri arasında şenliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Bu sene de büyük bir yoğunlukla kutlanacak. Baharın gelişiyle, havaların düzelmesiyle büyük bir şenlik havasında geçeceğinden eminiz. Konaklama sektörü olarak bütün otellerimiz doldu. 5-6 Mayıs'ta programlarla beraber çok güzel bir hafta geçireceğimize eminiz. Doluluk yüzde 100'lere yaklaştı, neredeyse doldu. Edirne'de konaklama kapasitemizi aşmış durumdayız. Çalışma saatleri noktasında hafta içi olduğu için biraz daha sıkıntı olabilir. Türkiye Otelciler Birliği'nin tahmin ettiğine göre yaklaşık 60 bin civarında misafir bekliyoruz. Hafta sonu olsaydı bu 100 binleri geçerdi. Yoğun bir 2 gün geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

'ODA FİYATLARI 2 BİN LİRAYLA 6 BİN LİRA ARASINDA'

Kentteki konaklama tesislerinde, oda fiyatlarının da yüksek olmadığının altını çizen Balta, "Aslında fiyatlarımız çok yüksek değil. Türkiye ekonomisine baktığımızda konaklama fiyatları çok yükselmedi. Bizim gibi şehirlerde çok yoğun değil ama arz taleple ilgili ufak da olsa bazı yükselişler oluyor. Ama abartılı bir yükselişi yok. Yani 2 bin lirayla 6 bin lira arasında değişen fiyatlarda odalar var ama şu an itibarıyla satışlar bitti zaten" diye konuştu.

'BU SENE DE TEDBİRLER ALINDI'

Şenliğin son yıllarda daha güvenli ortamda ve eğlenceli geçtiğini söyleyen Balta, "Çok eski zamanlardaki gibi bir güvenlik endişesi artık yok. Yani son 10 yıldan beri herhangi bir güvenlik endişesi yaşanmıyor. Alana gidişlerdeki otopark düzenlemeleri, yol trafik düzenlemeleri yapılmış vaziyette. Tabii ki bir anda oluşan yoğunluk, Türkiye'nin neresinde olursa olsun hafif aksamalara neden olabilir. Ama bu çok büyük çapta olmuyor. Bu sene de aynı tedbirler alındı. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Alandaki düzenlemeler yapıldı. Konser programları, eğlence programı eğlence odaklı bir festival olduğu için gelecek olan misafirlerimiz bütün streslerini atabilecekleri, rahat eğlenebilecekleri bir ortam oluşturuldu" diye konuştu.

'EDİRNE'NİN DÜĞÜNÜ, BAYRAMI'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da 5-6 Mayıs tarihlerinin Edirne'nin düğünü ve bayramı gibi geçtiğini söyledi. İmrak, "Edirne'nin düğünü bayramı, turizm sezonu artık başlıyor. 5-6 Mayıs Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri'ne sayılı günler kaldı. Biz de esnaf olarak bu konuda gerekli önlemlerimizi aldık, çalışmalarımızı yaptık. Gerek personel gerek malzeme konusunda. Dört gözle 5-6 Mayıs Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri'ni bekliyoruz. Bu vesileyle Edirne'ye yoğun bir turist akını bekliyoruz yerli ve yabancı olarak. Bir yoğunluk var. Otellerimizde bildiğimiz kadarıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Bu tabii hem ülke ekonomisi için hem de Edirne'nin ekonomisi için oldukça önemli. İnşallah bu güzel günleri en güzel şekilde değerlendiririz. Edirne'nin Kakava şenlikleri için gelen misafirlerimizi ve ziyaretçilerimizi en güzel şekilde buradan da uğurlamış oluruz. Bütün dünyaya buradan sesleniyoruz; Edirne'ye gelin, 5-6 Mayıs Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri'ne bütün dünyayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

