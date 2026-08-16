Edremit\'te Orman Yangını

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edremit ilçesi Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yıldırım kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.