Edremit'te Orman Yangını - Son Dakika
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Edremit'te Orman Yangını

Edremit\'te Orman Yangını
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, yıldırım kaynaklı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edremit ilçesi Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yıldırım kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edremit'te Orman Yangını - Son Dakika

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