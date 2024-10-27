Efes Selçuk\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

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(ESKİŞEHİR)- Efes Selçuk Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda müzik dinletisi, fener alayı ve konser düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Efes Selçuk'ta düzenlenecek etkinlikler, 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Yazar ve şair Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin, müzik ve şiir dinletisi ile vatandaşlar ile bir araya gelecek. "Cumhuriyet'in Aydınlığı" adlı müzik ve şiir dinletisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda yapılacak. 29 Ekim Salı günü saat 10.00'da tören alanında düzenlenecek resmi tören ile ilçede cumhuriyet coşkusu başlayacak.

Belediye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocukları 14 Mayıs Mahallesi'nde Şen Çocuk Atölyesi ile ödüllendirecek. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocukları için hizmet verecek 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi saat 13.30'da açılacak.

Fener alayı 19.23'te

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılında Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler, fener alayı ve Adamlar konseriyle 29 Ekim akşamı sürecek. Atatürk Anıtı önünden 19.23'te başlayacak Fener alayının ardından pazar yerinde saat 20.30'da Adamlar grubu sahne alacak.

"Cumhuriyet değerlerimiz yoğun bir saldırı altında"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın her zaman coşkuyla kutlanması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ülke olarak son günlerde büyük acılar, içimizi yakan kayıplar yaşıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Bir yanda kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddet devam ederken diğer yandan Cumhuriyet değerlerimiz yoğun bir saldırı altında. İşte bu yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en coşkulu şekilde kutlamalıyız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Çünkü Cumhuriyetin değerleri, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yol ile mümkün olacak ancak kadınları, çocukları korumak. Cumhuriyetin değerleriyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerleyerek hakkından gelebiliriz bu karanlığın. İşte bu yüzden bütün Efes Selçuk halkını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum" dedi.