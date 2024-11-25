Efes Selçuk\'ta Otopark Gelirleri İçin Nöbet Devam Ediyor

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı başlatılan nöbet, ikinci gününde sürüyor. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bakan Bey'in şahsıma atmış olduğu mesajı da düşünerek biz umudumuzu taze tutmaya devam ediyoruz. O anlamda umuyorum ki gün içerisinde telefonumuz çalacak ve diyecekler ki 'Tamam. Gelin sözleşmenizi imzalıyoruz'. Biz bu umudu yeşertmeye devam ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbetin ikinci gününde, umutlu bekleyiş devam ediyor.

Sabah saatlerinde gelmesi beklenen bakanlık görevlilerinin alana gelmemesi 'Uzlaşı mı olacak" sorusunu akıllara getirdi. Bölge halkıyla birlikte alandaki nöbetini devam ettiren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerine seslenerek 'Uzlaşıya her zaman hazırız' mesajı verdi.

"Birçok emekçinin de ekmeğinden edileceğini görmemezlikten gelemezler"

Otopark gelirlerinin belediyeden alınmasının yüzlerce çalışanın işsiz kalması anlamına geldiğini hatırlatan Sengel, şunları söyledi:

"Bütün Efes Selçuk halkıyla, Selçuk Belediyesi emekçileriyle ve çevre ilçelerden gelen desteklerle birlikte dün itibarıyla başlattığımız nöbetimize devam ediyoruz. Bu nöbet, direniştir. Bu nöbet hakkımız olan şeyin bize verilmesine ve bu konuda yeniden imza atılmasına ilişkin bir nöbettir. Hava çok soğuk. Hele Meryem Ana'nın rakımına baktığımız zaman çok daha fazla soğuk. Ama burada hiç kimse geri adım atmadan burada bekliyor. Neyi bekliyor? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütün yetkililerin, AKP'li İzmir milletvekillerinin, 'İzmir'i seviyoruz, İzmir'i düşünüyoruz' diyenlerin, 'ilçelere sahip çıkıyoruz' diyenlerin, 'yerel yönetimin önemini biliyoruz' diyen bütün herkesin bu konuya ilişkin bizimle mutabakata varmasını bekliyoruz. Biz sadece hakkımız olanın, tekrar bize verilmesini ve bunun resmileşebilmesini istiyoruz. Bizim buradaki çabamızı görmemezliğe gelemezler. Bu kaybın Efes Selçuk Belediyesi'nin tamamen kapanmasına sebep olabileceğini ve birçok emekçinin de ekmeğinden edileceğini görmemezlikten gelemezler."

"Bir ilçenin yok oluşuna göz göre göre sebep olmayacaklarını umut ettiğimizi beyan ediyorum"

Devir süresi sona ermesine rağmen bakanlık görevlilerinin gelmemesini uzlaşı umudu olarak değerlendiren Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet vicdanı, devlet aklı buna müsaade etmez diye umduk, hala daha umuyoruz. Burada gerçekten hala daha emekçinin hakkından bahseden, İzmir'in değerlerinden bahseden, bir ilçenin yok oluşuna göz göre göre sebep olmayacaklarını umut ettiğimizi beyan ediyorum. Bizde umut hiçbir zaman tükenmiyor. Hayatımızda böyle devam ettiriyoruz. Yapmış olduğumuz bütün görüşmeler… Birebir izahatlarımız dahilinde bugün henüz daha gelmemiş olmaları, ama iki gün önce gelip de 'biz işleyişi öğrenmek istiyoruz' dediklerini de bilerek Bakan Bey'in şahsıma atmış olduğu mesajı da düşünerek biz umudumuzu taze tutmaya devam ediyoruz. O anlamda umuyorum ki gün içerisinde telefonumuz çalacak ve diyecekler ki 'Tamam. Gelin sözleşmenizi imzalıyoruz.' Biz bu umudu yeşertmeye devam ediyoruz."

"Meryem Ana otopark ve giriş geliri Efes Selçuk'un omuriliğini oluşturuyor"

50 yıldır devam eden mevcut uygulamanın değiştirilmek istendiğini söyleyen Sengel, şunları kaydetti:

"Efes Selçuk halkı Meryem Ana Evi'ne sahip çıkmak için herkesi bekliyor. Burada direnişimiz devam edecek. Bakanlık yetkilileri de bu direnişe gözlerini kapatmasınlar. Kulaklarını tıkamasınlar. Çünkü yaklaşık 1970'lerden beri gayriresmi, 1997'den beri resmi olarak Efes Selçuk Belediyesi'ne ait olan Meryem Ana otopark ve giriş geliri Efes Selçuk'un omuriliğini oluşturuyor. Bu gelirden mahrum etmek, belediyeyi ve ilçeyi kapatmak demektir. Buna da devlet aklı ve devlet vicdanının izin vermeyeceğine olan umudumuzu ve direncimizi hala kararlılıkla sürdürüyoruz."