Efsanelerle Futbol Turnuvası Trabzon'da Başlıyor - Son Dakika
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Efsanelerle Futbol Turnuvası Trabzon'da Başlıyor

Efsanelerle Futbol Turnuvası Trabzon\'da Başlıyor

Trabzon'da Filistin yararına düzenlenen efsanelerle futbol turnuvası yarın saat 16.00'da başlayacak.

07.10.2024 16:47
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Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", yarın saat 16.00'daki karşılaşmayla başlayacak.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde organize edilen turnuvayla ilgili Avni Aker Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun Filistin yararına ve bu sene vefat eden Trabzonspor'un 3 başkanı anısına düzenlendiğini söyledi.

Avni Aker'in geçmişi hakkında bilgi veren Kanca, "Yıllarca maçlarımız burada oynandı. Biz de çok erken saatlerde burada gelip maçları izlerdik. Efsaneler burada doğdu." dedi.

Kanca, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in seçim vaadinde bazı maçları burada oynatacağının sözünü verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu turnuvayla beraber bu sahayı da açıyoruz. Büyük amatör maçlar değil ama 8-12 yaş grubunda kontrollü bir şekilde burada sembolik maçları oynatacağız, yoğunluk olmadan. Bunun da müjdesini sizlere veriyoruz gençler. Tabii buranın park özelliğine halel gelmeden, düşük yoğunluklu bu maçların oynanmasını istiyoruz ki Avni Aker'in ruhu siz gençlere de aşılansın."

Turnuvanın bugünkü toplantıyla başladığını belirten Kanca, "Yarın iki maç var. Saat 16.00'da başlayacak. Çarşamba günü de 3 maçımız var üçüncülük maçı, final maçı, bir de gösteri maçımız olacak. Bu turnuvaya sizleri bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu futbol şölenimize davet ediyorum. Her şey Filistin için, her şey Trabzonspor için." diye konuştu.

Derviş Köz: "Trabzonspor dört büyükten biriyse bu efsanelerin sayesinde"

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz de turnuvanın önemine işaret ederek, "Efsane başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı, yakın zamanda rahmetli olan Mehmet Kamil Ekinci ve Salih Erdem'i anmak aynı zamanda Filistin davasına dikkat çekmek için Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi, Valilik birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.

Trabzonspor'un efsanelerini, kendisinin de gençken tribünlerden izlediğini anlatan Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Onlarla Trabzonspor olarak ne kadar gurur duysak az. Çünkü bugün Trabzonspor varsa Trabzonspor dört büyükten biriyse, dünyadaki en büyük şehir takımıysa bu efsaneler sayesinde. Biz bunların sayesinde buralarda oturuyoruz. Buralarda yöneticilik yapıyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman, bir deplasmanda değer görüyorsak bu büyüklerimizin, abilerimizin sayesinde görüyoruz."

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ise burada oynanacak olan turnuvanın bir sembol olduğunu aktararak, "Ben de Çarşamba günü burada top oynayacağım." dedi.

Hüseyin Tok: "Bu gibi etkinliklerin daha da çok yapılması gerekiyor"

Efsane futbolculardan Hüseyin Tok, Trabzon'un futbol kenti olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Zaman zaman Trabzon'da bu etkinlikler yapılıyor. Bunlar da Trabzon'un belediye başkanları, valimiz ve idari bölümdeki kişilerin bu işe daha çok sahip çıktıklarını gösteriyor. O açıdan ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerin daha da çok yapılması ve Türkiye çapında da ses getirmesi gerekiyor. Onun için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Eski futbolculardan Mehmet Cemil Altın ise turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, Avni Aker'in önemi hakkında duygularını aktardı.

Konuşmaların ardından çekilen kurayla turnuvada karşılaşacak takımlar belirlendi.

Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Hamdi Aslan ile çok sayıda ilgili katıldı.

Kaynak: AA

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