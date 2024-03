CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir iş dünyasıyla buluştu

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir iş dünyasının önde gelen isimleri, Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile buluştu. Toplantıda konuşan Yorgancılar, "İzmir, sahip olduğu potansiyeli ile yerelden kalkınmanın en önemli itici gücüdür. Yeter ki, kaynaklarımızı İzmir için doğru ve etkin kullanalım" dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'ndaki iş dünyası buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehşr Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret BorsasıBaşkanı Işınsu Kestelli ile İlçe belediye başkanları ve ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, belediye başkan adaylarının, İzmir iş dünyasıyla buluşup istişare etme fırsatı yaratılmasının önemini vurgulayan İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, "Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 18-20 milyon vatandaşımız tarım sektöründen geçimini sağlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığın üretimden ticarete, tedarik zincirinden ihracata kadar her aşamada güçlendirilmesi, ülkemiz için bir beka sorunu. Kısaca ifade etmem gerekirse tarım, şehrimiz için sanılandan çok daha önemli" dedi.

"BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN" VİZYONU"

Merkezi yönetim, yerel yönetim ve tüm paydaşların güçlü bir iletişim ve iş birliğiyle hareket etmesinin önemine vurgu yapan Kestelli, "İzmir, tarım ve hayvancılığın gelişimi konusunda hükümet ve yerel yönetimle güçlü iş birliği içinde çalışan STK'ların yoğun olduğu bir kent. Bakanlığın koordinasyonunda yürüyen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgelerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Başka bir tarım mümkün" vizyonuna kadar pek çok işte bu anlayış hakim. Bu sinerjinin devam etmesi ve İzmir'de bir iyi yönetişim örneğinin kurumsallaşması çok değerli. Bu nedenle İzmir'i yönetmeye aday olan tüm siyasilerden, bu alandaki projelere hiçbir rezerv koymadan, sonuna kadar destek olmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

"İZMİR HİÇBİR SİYASİ GÖRÜŞÜN HAKİMİYETİ ALTINDA DEĞİLDİR"

Kestelli'den sonra konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, "Her başkanın, başkan adayının kendine özgü bir yönetim tarzı olduğu gibi her şehrin de kendine özgü bir yönetilme tarzı vardır. İzmir, bu açıdan en özgün şehirlerin başında gelir. Sanıldığı gibi İzmir, hiçbir siyasi görüşün hakimiyeti altında değildir. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki, İzmir'in sahip olduğu değerler de, kültür de buna müsaade etmez. Yerelde esas olan, olması gereken verilen hizmettir. İzmir'de yaşayan bir vatandaş olarak her şeyden önce; halkın ve şehrin ihtiyaçlarını doğru belirleyip, ivedilikle önce sorunlara sonra da İzmir'i marka şehir yapacak projelere odaklanılmasına ihtiyaç olduğu inancındayım.İzmir'in rekabet gücünü artıracak, ülke ekonomisine katkı koyacak bu başlıklar, ne sadece belediyenin, ne de sadece Hükümetin gayretiyle olabilir. Hükümet ve tüm yerel yönetimler, ortak bir yaklaşımla İzmir'in bu potansiyelini ortaya çıkarmakla yükümlüdür. İzmir sahip olduğu potansiyeli ile yerelden kalkınmanın en önemli itici gücüdür. İzmir, Türkiye için bir şanstır. Yeter ki, kaynaklarımızı İzmir için doğru ve etkin kullanalım. Türkiye'nin tüm şehirlerine örnek bir kent modeli oluşturmalıyız" dedi.

"HAYALLERİMİZİ PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, CHP Genel Başkanı Özel'e seslenerek, "Bu azim ve çalışma motivasyonunu kentimizin sahip olduğu potansiyelin farkındalığıyla kurduğumuz bir hayale borçluyuz. Hayalimizdeki; küresel ağlara entegre olmuş, uluslararası bağlantıları güçlü, inovatif, girişimci heyecanı yüksek, iş olanakları yaratan, toplumsal kalkınmaya katkı koyan bir metropol olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu anlayış çerçevesinde, toplantımızda bir arada olmaktan memnuniyet duyuyor, bizlerle birlikte olduğunuz ve hayallerimizi paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgener şöyle devam etti:

"İzmir hepimizin göz bebeği. Hep birlikte bu kıymetli kent için çalışıyor, üretiyoruz. İzmir sadece kurtuluşun değil kuruluşun da simge kenti olarak Cumhuriyet tarihimizde demokrasi kültürünün yeşermesi ve kökleşmesinde önemli roller üstlenmiş, öncü ve örnek olmuştur. İzmir ayrıca hoşgörülü, yüzü medeniyete dönük, çağdaş ve özgürlükçü toplum yapısı ile bağrına bastığı herkesi İzmirli yapan bir kent. Kentimiz kimliğinin önemli bir parçasının da Akdeniz'in tarihi liman kentleri arasında yer alması olduğunu düşünüyorum. Bu özel konumuyla; geniş bir hinterlanda eşsiz lojistik olanaklar sağlarken, aynı zamanda bir ticaret kenti olarak öne çıkıyor. İzmir'i olumlu yönde ayrıştıran bir diğer özelliğinin ise, çok yönlü ve esnek üretim altyapısı olduğuna inanıyorum. Kentimiz, uluslararası ticaret için güçlü bir erişim noktası oluştururken, ürettiği ürünleri dünyanın dört bir noktasına pazarlamayı da en az bir asırdır başarıyor. İzmir'e daha rekabetçi bir kent kimliği kazandıracak adımların atılmasında, sektörel gelişme stratejilerinin seçici bir anlayışla konumlandırılması öncelik taşıyor. Bu sektörlerin artan bir ivme ile kent ekonomisine ve ulusal ekonomiye katkı sağlaması için sadece yerli yatırımcıların değil, aynı zamanda yabancı yatırımcıların da çekilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. İzmir'in bir ticaret, tarım, teknoloji, turizm, lojistik, sanayi, girişimcilik ve fuarlar kenti olarak güçlenmesinde bu ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle ortaya koyduk."