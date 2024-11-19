Ege Denizi\'nde 294 Kaçak Göçmen Yakalandı

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İZMİR'in Çeşme, Dikili, Urla, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 112'si çocuk 294 kaçak göçmen yakalandı, Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında 36'sı çocuk 63 kaçak göçmen kurtarıldı. Bu sırada kaçak göçmenlerle birlikte ülkeyi yasa dışı yoldan terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.40 ve 12.25'te Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ve hareket halinde 2 lastik bot tespit etti. Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan iki lastik botta bulunan 8'i çocuk 60 kaçak göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Aynı gün saat 04.20'de Urla ve saat 17.10'da Menderes ilçeleri açıklarında ise içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halinde iki lastik bot tespit eden ekipler, bölgelere giderek 26'sı çocuk 72 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 07.05'te Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye giderek 19'u çocuk 40 kaçak göçmeni yakaladı.

KAÇAK GÖÇMENLER SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI İLE TESPİT EDİLDİ

Dün saat 07.15'te Seferihisar ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Uçağı (TCSG-551) tarafından iki farklı konumda içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu iki lastik bot tespit edildi. Konumları uçakla belirlenen lastik botların bulunduğu bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi. Ekipler, iki lastik botta bulunan 32'si çocuk 75 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 04.40'ta ise ilçe açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botta 27'si çocuk 47 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan, aynı gün saat 00.40'ta Urla ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisinde bulunan 20'si çocuk 24 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 08.20'de Çeşme ilçesi açıklarında ise içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye giden ekipler, 16'sı çocuk 29 kaçak göçmeni kurtardı. Lastik botta ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalıştığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin işlemleri devam ederken, kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.