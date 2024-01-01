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Ege Denizi'nde Geri İtildikten Sonra Türk Sahil Güvenlik Ekipleri Hayata Tutundurdu - Son Dakika
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Ege Denizi'nde Geri İtildikten Sonra Türk Sahil Güvenlik Ekipleri Hayata Tutundurdu

Geçtiğimiz yıl Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 bin 889 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla hayata tutundu. Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası, sürüklenme gibi nedenlerle mahsur kalan göçmenlere yardım ederken, yasa dışı geçişleri önlemek için operasyon ve denetleme faaliyetlerini sürdürdü. Toplamda 56 bin 621 düzensiz göçmene müdahalede bulunan ekipler, en çok geri itme olayını İzmir açıklarında gerçekleştirdi.

Ege Denizi\'nde Geri İtildikten Sonra Türk Sahil Güvenlik Ekipleri Hayata Tutundurdu
01.01.2024 - 11:33,
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Ege Denizi'nde geçen yıl Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 bin 889 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla hayata tutundu.

Ülkelerini terk edip yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itiliyor. Bindikleri lastik botların motorları sökülen düzensiz göçmenlerin son umudu Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor.

Yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik operasyon ve denetleme faaliyetlerini sürdüren ekipler, motor arızası, sürüklenme gibi nedenlerle mahsur kalan göçmenlerin de yardımına koşuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2023 yılında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 bin 889 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 25 bin 770 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı. Ekipler ayrıca denizde yardım çağrısında bulunan 4 bin 962 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, geri itilen, yardım isteyen ve yasa dışı geçiş sırasında yakalananlarla birlikte geçen yıl Ege Denizi'nde toplam 56 bin 621 düzensiz göçmene müdahalede bulundu. Müdahalede bulunulan göçmen sayısı 2022'de 49 bin 231 olarak kayıtlara geçmişti.

En çok geri itme İzmir açıklarında gerçekleşti

Geri itilme olayı ise en çok İzmir açıklarında gerçekleşti. İzmir açıklarında geçen yıl 11 bin 715 geri itilen düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 bin 317 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'da 5 bin 958, Çanakkale'de 3 bin 377, Aydın'da 2 bin 452 ve Balıkesir'de 2 bin 387 geri itilen düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan Muğla'da 5 bin 987, Çanakkale'de 5 bin 65, Balıkesir'de 1987, Aydın'da 1414 düzensiz göçmen yakaladı.

Denizde hayatını kaybeden 20 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 180 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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