Ege Özkan'ın Tango Şampiyonası Başarısı

ANTALYA'da yaşayan Ege Özkan (12), 1 yıl önce başladığı tangoda katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda kendinden yaşça büyük rakiplerini geride bırakıp, 4 kupa kazandı. Aynı zamanda piyano çalan, 5 yıldır Latin danslarıyla ilgilenen Ege'nin başarısı, tango camiasında dikkat çekti.

Kentte yaşayan Ege Özkan, küçük yaşlarından bu yana sanatla iç içe büyüdü. Dans kursuna giden ve piyano çalan Ege Özkan, geçen sene babasının iş yerinde düzenlenen etkinlikte tango yapan Dilara Zorlu ve Doğan Ozan Gedik'i gördü. Danslarından etkilenen Ege, babasının yardımıyla ikiliyle konuşup tango yapmak istediğini söyledi. Ege Özkan, öğretmenleri Zorlu ve Gedik'ten, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda aldığı eğitimlerle kısa sürede ciddi aşama kaydetti. Öğretmenleri, 1 senede tangoda önemli mesafe alan Ege'nin Eskişehir'deki Türkiye Şampiyonası'na katılmasına karar verdi. İzmir'de yaşayan ve kendinden 4 yaş büyük partneri Yağmur'la 3 hafta koreografi çalışan Ege, yarışma günü sahnede de başarı gösterdi. Gençler kategorisinin yanı sıra yetişkinlerin de yer aldığı, 4 büyük orkestranın eserlerine doğaçlama dans edilen pistte, dansıyla öne çıkan Ege, jüriden tam not alarak 4 kupa kazandı.

Sanatla çok küçük yaşlardan beri ilgilendiğini anlatan Ege Özkan, "Tangoyla 1 yıl önce babamın iş yerine gelen Dilara Hoca ve Ozan Hocam sayesinde tanıştım. 6 yaşındayken Latin dansları yapıyordum. Onu da belediyenin kursunda öğrendim. 4 yıl önce de yaz tatilinde piyano kursuna başladım. Tangoda 1 yıl önce temel adımlarla başladık, yürüyüş çalıştık. Ardından Dilara Hoca beni yarışmaya hazırladı. Yarışmaya hazırlanırken koreografi çalıştık. Ardından İzmir'deki Yağmur'la tanıştım. Onunla 3 hafta boyunca bir koreografi hazırladık ve yarışmaya öyle katıldık" dedi.

'BAŞARI ELDE ETMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Yarışmadaki deneyimlerini anlatan Ege Özkan, "Yarışma günü Yağmur'la çıktık, şovumuzu yaptık. 4 büyük orkestranın olduğu ve o şarkılara doğaçlama dans ettiğimiz kategoride yarıştık. Orada büyükler vardı, kendi kategorimizde yarıştık ama birinci olduk. Çok eğlenceliydi benim için. Daha önce hiç tangoda yarışmaya girmediğim için çok farklı bir deneyimdi. Çok eğlenceliydi ve içimde heyecan vardı, kendimden büyüklerle yarışıyordum. Birincilik elde ettikten sonra çok mutlu oldum, çünkü bir şeyleri başarmışlık hissi geldi. 1 yıl boyunca çalışmıştık ve böyle büyük başarılar elde etmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM'

Tango, dans ve müzik kategorilerinde ilerlemek istediğini söyleyen Ege Özkan, "Büyük işler başarmak, mesela piyanoda konserlere çıkmak, tangoda büyük şovlar yapmak gibi hedeflerim var. Tangoda da dünya birincilerini izliyorum, şovlarını çok beğeniyorum, onlar gibi dans etmek tabii ki de isterim. Dünya şampiyonuyla dans etmek herkesten çok farklıydı. Çok öğrendiğim şey oldu ve çok güzel geçti. İleride ben de dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

'MUCİZEVİ BİR BAŞARI'

Disiplinle 1 sene çalıştıklarını söyleyen Dilara Zorlu, "Ozan öğretmenle birlikte bir etkinlik için bir mekandaydık. Oranın sahibi Ege'nin babasıydı. Bize Ege'nin müziğe ve sanata ilgisinden bahsedip videolarını izletti. Ben de tanışmak istediğimi söyledim. Ege'yle 1 senede, çok disiplinli şekilde dans ederek buraya kadar geldik. Bence de mucizevi bir başarı, yani 1 sene içerisinde. Gurur duyuyorum. Yarışma harikaydı. Çünkü ben Ege'yle zaten ilk başladığım zaman hayalimde, gözümde olan, canlanan bir durum vardı ve onu gerçekleştirmiş oldum. O yüzden kendi adıma çok mutluyum. Türkiye'de genç sporcuların, tango olarak, orada bulunuyor ve yarışıyor olması mükemmel bir histi ve herkes çok beğendi" diye konuştu.

'EGE, TANGONUN GELECEĞİ İÇİN UMUT'

Tangoya 15 yıl önce başladığını söyleyen devlet sanatçısı Doğan Ozan Gedik, "Türkiye'de çok değerli bir Türk tangosu geçmişi var. Atatürk'ten bu yana kalan ve sayılı tango orkestraları var. Atatürk'ten kalan bir kültür açıkçası bu ve bunu devam ettirmek istedim. Ege'yi de buraya aldık. Yaklaşık 100 öğrencimiz var. Ege diğer öğrencilerimizle aynı eğitimi alsa da çabası çok büyüktü. Bizi de çok izledi, gece yarılarına kadar çalıştığımız zamanlar da oldu. Orkestralara nasıl dans etmesi gerektiği hakkında, belki 10 yıllık dansçıların bilmediği şeyleri 1 yıla sığdırabildik. Dilara Öğretmeni artık yarışmalara girmesi gerektiğini düşündü. Ege kendisinden yaşça büyük insanlarla yarışmaya katıldı ve bütün kupaları aldı. Bence tangonun geleceği için umut. Ege benim için tangonun Türkiye'de, kültür devriminin, Atatürk'ün yarım kalan bu projelerinin hepsinin bir hazinesi, bir yatırımı açıkçası" dedi.