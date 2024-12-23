Ege ve Göller Yöresi'nde Sağanak ve Kar Uyarısı - Son Dakika
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Ege ve Göller Yöresi'nde Sağanak ve Kar Uyarısı

Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak, Isparta ve Konya'da kar bekleniyor, tedbirli olunmalı.

23.12.2024 14:49
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Ege Bölgesi ve Göller Yöresi için kuvvetli sağanak, Isparta ile Konya için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan yarın öğle saatlerinden itibaren Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu ve Konya'nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Genellikle sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Isparta'nın doğusu ile Konya'nın güneybatısı gibi yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege ve Göller Yöresi'nde Sağanak ve Kar Uyarısı - Son Dakika

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