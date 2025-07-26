Eğitim-Bir-Sen 8. Dönem Tekliflerini Sunduk

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için 93 maddeden oluşan teklif metnini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, "Eğitim-Bir-Sen'in teklifleri, yalnızca eğitim çalışanlarının mali haklarını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kariyer ve görevde yükselmelerinin önünü açacak içeriğe sahiptir. Bu kapsamda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması, yer değişikliği taleplerinin karşılanması gibi sosyal hayatı etkileyen pek çok konuya yer verilmiştir" dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme taleplerinin aylar öncesinden başlayan titiz bir çalışma ile tamamlandığını söyledi. Yavuz, teklif metninin önce kamuoyuyla paylaşıldığını, ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edildiğini ifade etti. Yavuz, "Eğitim-Bir-Sen, önceki 7'nci toplu sözleşmede elde ettiği 88 kazanıma yenilerini ekleyerek yetkinin hakkını vermek, eğitim çalışanlarının iş verimini artırmak, kurum huzur ve barışını yeniden sağlamak için ağustos ayı boyunca önemli bir mücadeleyi yürütecek. Eğitim, öğretim, bilim ve hizmet kolunda elde edilecek kazanımlara, Memur Sen'in yürüttüğü geneli ilgilendiren konularda üretilecek kazanımların da eklenmesiyle 8'inci Dönem Toplu Sözleşme süreci daha da anlamlı hale gelecektir" dedi.

Yavuz, "Son toplu sözleşmede karşılanamayan talepler güncellendi, oluşan yeni talepler alındı. Son iki yıl içerisinde üniversitelerde akademik zam başta olmak üzere önemli başlıklar; milli eğitimde ise kariyer sistemine dahil edilemeyen şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, müfettişler, araştırmacı ve uzmanların haklı sitemleri ile diğer onlarca başlık talebe dönüştü. Birim ücreti iyice düşük kalan ek dersler, sembolik kalan aile ve çocuk yardımı ile tek maaşla büyükşehirlerde yüksek kiraların yorduğu çalışanlar, kamuda oluşan maaş dengesizliği gibi önemli başlıklarda talepler sıralandı. Eğitim-Bir-Sen'in teklifleri, yalnızca eğitim çalışanlarının mali haklarını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kariyer ve görevde yükselmelerinin önünü açacak içeriğe sahiptir. Bu kapsamda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması, yer değişikliği taleplerinin karşılanması gibi sosyal hayatı etkileyen pek çok konuya yer verilmiştir. Ayrıca bilim hizmet kolunda görev yapan 300 bine yakın akademik ve idari personelin mali ve özlük haklarına ilişkin sahadan gelen talepleri tekliflere dönüştürüyoruz. Bu kapsamda üniversite ödeneği oranlarının artırılmasından, araştırma görevlilerine yeşil pasaport verilmesine kadar birçok konu toplu sözleşme masasına taşınacaktır" diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ SIRALANDI

Eğitimciler Birliği Sendikası'nın 8'inci toplu sözleşme görüşmelerinde öne çıkan teklifleri şu şekilde belirtildi:

"Akademik personele ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 200 puan (22.234 TL) artış yapılması. İl milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, şube müdürü, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri kadrolarına atananlara 120 puan (13.340,40 TL) tutarında eğitim hizmetleri tazminatı adı altında ödeme yapılması.

"Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 40 puan (4.446,80 TL) artırılması. Öğretmen ve akademisyenlerin ek ders birim ücretlerinde yüzde 100 artış yapılması. Geliştirme Ödeneğinin süresinin uzatılması. Nöbet görev ücretinin her bir nöbet görevi için 5 ek ders saati olarak ödenmesi. Ek ders ücretlerinin fiilen derse girme şartı olmaksızın lisansüstü öğrenim mezunu yönetici ve öğretmenlere artırımlı ödenmesi. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; 18 bin 890 gösterge rakamı karşılığı (22 bin 105 TL) olarak ödenmesi. Üniversite idari personeline geliştirme ödeneği, yükseköğretim tazminatı ve döner sermaye katkı payı ödenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite idari personeline fazla çalışma ücretlerinin artırımlı ödenmesi. Okul yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 10 saat artırımlı ödenmesi.

"Sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerine sınıf/şube sorumluluğu karşılığı haftada ilave 3 saat ek ders ücreti ödenmesi. Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneklerinin yüzde 100 oranında ödenmesi. Akademik personele ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin iki kat artırımlı ödenmesi. Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre yüzde 10 (1.111,70 TL) ila yüzde 90 (10.005,30 TL) arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi. Okul yöneticilerine muhakkiktik görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi. Kariyer basamaklarına esas öğretmenlik hizmet süresinin tespitinde memuriyette geçirilen ve geçirilmiş sayılan sürelerin değerlendirilmesi.

"Şube müdürü kadrolarında bulunanlara uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanlı ve tazminatı alma hakkı tanınması. Okul öncesi öğretmenlerine, haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmesi. Zorunlu hizmet yükümlüsü olmamalarına rağmen zorunlu hizmet alanlarına atananların hizmet sürelerinin iki yıla bir kademe ilerlemesi kapsamında sayılması. Hafta sonları ve hafta içi mesai saatleri dışında katılımın zorunlu tutulduğu faaliyetler için 5 saat ek ders ücreti (819,10 TL) ödenmesi. Kadrolu usta öğreticilerin haftalık 15 saati aşan ders görevleri karşılığı ek ders ücreti ödenmesi, fiilen okuttukları her 6 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi.

"Toplu taşıma hizmeti bulunmayan yerlerde görev yapan öğretmenlere yol ücreti ödenmesi. Eğitim müfettişlerinin özel hizmet tazminatı oranlarında 100 puan artış yapılması; eğitim müfettişi ve yardımcılarının iş güçlüğü zammı ile temininden güçlük zammı oranlarının artırılması. Üniversite görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının YÖK aracılığıyla bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde en geç üç yılda bir merkezi olarak gerçekleştirilmesi. Üniversite lojmanlarında idari personele en az yüzde 25 oranında kontenjan ayrılması. Doçent kadrolarında bulunanlara birinci derece şartı olmaksızın makam tazminatı ödenmesi. Kadrosuz usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin 3 kat artırımlı ödenmesi; haftalık 12 saat ve üzerinde ders yükü bulunanların tam zamanlı çalışmış sayılarak sigorta primlerinin aylık 30 gün üzerinden ödenmesi.

"Doçent unvanı alanların, doçent kadrolarının sahip oldukları özlük haklarından faydalandırılmaları."

Eğitim-Bir-Sen tarafından, toplu sözleşmeye ilişkin tüm tekliflere internet adresinden ulaşılabilecek.