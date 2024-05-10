Eğitim Sendikaları, Öğrenci Saldırısı Sonucu Ölen Müdür İçin Eylem Yaptı

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Erzurum, Ağrı, Iğdır, Tunceli, Erzincan, Ardahan ve Kars'taki eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Erzurum'da Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, ayrı ayrı gruplar halinde Havuzbaşı Kent Meydanı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki grup adına yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların ivedilikle atılmasını ve eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasasının artık çıkması gerektiğini ifade eden Karataş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak 10-17 Mayıs tarihleri arasında dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy ise Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasal düzenlemenin yer alması için büyük mücadele verdiklerini aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının mutlaka kamu-özel ayrımı yapmadan eğitimde şiddete yönelik özel bir politika geliştirilmesini istediklerini dile getiren Gürsoy, "Okullarda rehberlik birimleri daha etkin hale getirilmeli, rehber öğretmen sayıları artırılmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen itibar suikastları son bulmalı, statü kaybı önlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Ağrı

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan sendika üyeleri adına yaptığı konuşmada, öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti lanetlediklerini belirtti.

Gümüşer, şiddet olaylarına dikkati çekmek ve tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Eğitim Bir Sen Patnos Şube Başkanı Ayhan Keleş ise eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Iğdır

Iğdır'da da Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, lise müdürünün öldürülmesine tepki gösterdi.

Memur-Sen İl Başkanı Erkan Çiğdem, grup adına yaptığı açıklamada, "Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

Tunceli

Tunceli'de bir araya gelen öğretmenler, Atatürk Mahallesi'ndeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması düzenledi.

"Karanlığa ve şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı pankartı taşıyan öğretmenler, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını kınadı.

Öğretmenler daha sonra çeşitli sloganlar atarak dağıldı.

Erzincan

Erzincan'da sendika temsilcileri ile üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Lise müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine tepki gösteren sendika üyesi öğretmenler, basın açıklamasının ardından sessiz yürüyüş yaptı.

Grup, çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Ardahan

Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesince Milli Egemenlik Parkı'nda "Eğitimciye Şiddete Dur De" programı düzenlendi.

Şube Başkanı Serkan Karataş, burada yaptığı konuşmada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Karataş, şiddet olaylarına dikkati çekmek ve tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kars

Kars'ta da sendika üyesi öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

"Eğitimciye şiddete dur de", "Kınama mesajı değil, şiddet yasası istiyoruz" dövizleri taşıyan öğretmenler, lise müdürü Oktugan'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Sağanak altında saygı duruşunda bulunan öğretmenler, sloganlar atıp dağıldı.