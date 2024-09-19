Eğitimde Yeni Dönem: Müfredat Dünya Standartlarına Taşınıyor - Son Dakika
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Eğitimde Yeni Dönem: Müfredat Dünya Standartlarına Taşınıyor

Eğitimde Yeni Dönem: Müfredat Dünya Standartlarına Taşınıyor

Bakan Tekin, okulların altyapısının tamamlandığını ve müfredatın dünya standartlarına getirileceğini açıkladı.

19.09.2024 18:19
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların fiziki ve teknolojik altyapısının tamamlandığını belirterek, "Şimdi artık başka bir şeye odaklandık, o da eğitim öğretim süreçlerinin içeriğini dünya standartlarına getirmek." dedi.

Tekin, yapımı tamamlanan İbrahim Taşel Ortaokulu'nun açılış töreninde, okulu yaptıran hayırsever iş insanı ve eğitimci İbrahim Taşel ile müsteşarlığı döneminden çok yakın çalıştıklarını kaydetti.

"2013'te Gezi olayları ve yılın sonunda 17-25 Aralık sürecini yaşadık. O esnada Bakanlık olarak dershanelerin dönüşüm sürecini içeren bir kanun taslağını çalışıyorduk. İbrahim Taşel o dönemde bize içtenlikle destek veren özel okul gruplarından bir tanesiydi." diyen Tekin, törene katılmadan önce kamu bütçesiyle yaptıkları başka bir okulda incelemelerde bulunduğunu anlattı.

"Şu anda inşaat standartlarımız, okullarımızın fiziki altyapısı anlamında bulundukları durum abartısız söylüyorum, en iyi özel okul kadar özenerek yapılmış bir inşaat kadar güçlü, güzel ve donanımlı." diyen Tekin, şöyle devam etti:

*Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir teşekkür borçluyuz. AK Parti iktidarı başlamadan önce Türkiye'deki okullarla ilgili keşke vaktimiz olsa da size 2002 öncesindeki okullarımız, okullarımızın fiziki kapasitesi, teknik altyapısı ile ilgili bazı verileri sizinle paylaşabilsem. Çok değil 2002'de Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazan öğretmenlerimizin, mektuplarındaki birkaç cümleyi söyleyeyim size. Mesela öğretmenimiz diyor ki, 'Acaba biz de bir gün 40 kişilik sınıflarda ders verebilecek miyiz?' Neden 70-80 kişilik sınıflardan bahsediyorlar. Şu anda Türkiye'de derslik başına öğrenci sayısı okul türüne göre 20 ile 22 bandında. Bu dediğimiz 20 yılda yapılan şeyler. Başka bir öğretmenimiz şöyle diyor, 'Acaba çocuklarımızın ellerini yıkayıp ihtiyaçlarını gidereceği tuvaletlerin olduğu bir okulda çalışabilecek miyim?'. Şu anda inşaat kapasitesi itibarıyla neredeyse beş yıldızlı otellerle yarışabilecek okullarımız var, çok şükür. Başka bir öğretmenim diyor ki, 'Acaba koridorlarında farelerin cirit atmadığı okullarda bir gün çalışabilecek miyim?'. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, 'Yaptık ama durmayacağız.' Yaptığımız hizmetlerin devamını da getireceğiz."

Fiziki kapasiteyle yetinmediklerini, 2013'ten sonra okulları teknolojik altyapı ile donatmaya başladıklarını aktaran Tekin, okullara internet erişim hizmeti verdiklerini bildirdi.

Bakan Tekin, 625 bin derslikte etkileşimli tahta bulunduğunu anlatarak, "Bu imkanlarla ders içeriği farklı, alternatif ders içeriklerine erişebilecekleri dünyanın en büyük eğitim içerik ağı dediğimiz EBA var. Neredeyse dersliklerinin tamamında etkileşimli tahta olan dünyadaki tek ülke, bakın bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Fiziki ve teknolojik altyapı tamam. Şimdi artık başka bir şeye odaklandık, o da eğitim öğretim süreçlerinin içeriğini dünya standartlarına getirmek. Dünyada çağdaş olarak uygulanan metodoloji yeni müfredatımıza koyduk." değerlendirmesini yaptı.

Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada çocuklarımızın muadillerinden fazla, gereksiz bilgi yüküyle yüklenmesini engelleyecek şekilde müfredatta seyreltmeleri yaptık. Bütün bunları yaparken de bizi millet olarak bir arada tutan, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu gelecek şuuruna sahip, vatansever, milleti için fedakarlık yapan, millet şuuruna sahip, merhametli iyi insanlar yetişmesi için müfredatımızı bir de bu açıdan gözden geçirdik. Türkiye 100. Yılı Maarif Modeli adıyla yepyeni bir müfredat oluşturduk. Bu müfredat bize özgü. Bize özgü derken biz bunu söylediğimize bazı muhalifler, 'Türkiye'ye özgü müfredat mı olur?' diyor. Ama aynısı Finlandiya'nın, Singapur'un, Güney Kore'nin örnek gösteriyor. Şimdi onların kendilerine özgü müfredat olmasını kabul ediyoruz, Türkiye'nin kendine özgü müfredatı olur mu diye bir taraftan da eleştiriyoruz. Bu çok tutarlı bir eleştiri değil. Türkiye Cumhuriyeti bahsi geçen devletlerin hepsinden çok daha köklü ve çok daha geçmişi sağlam. Bunun gelecek kuşaklara aktarılmasını Bakanlığın ana görevlerinden biri olarak görüyorum. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bize destek olan hayırseverlerimizle, mülki idari amirlerimizle, siyasetçilerimizle, yerel yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla yapıyoruz. Hepimiz tek bir yürek, tek bir amaca kenetlenmiş şekilde bu sürece destek olursak bu süreci yürütmek istersek inanın başarılı olacağız. Sürece katkı veren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Bakan Tekin, daha sonra Elazığ Belediyesi Masalmatik Evi'ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitimde Yeni Dönem: Müfredat Dünya Standartlarına Taşınıyor - Son Dakika

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