Eğitimde Yenilik ve Güvenlik Vurgusu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimin nabzını sahada tutmaya, uygulamaları yerinde görmeye ve kararlarımızı yerinde gözlem ve değerlendirmeler ışığında şekillendirmeye devam ettik. Bundan sonra da eğitim politikalarımızı istişare, katılımcılık ve ortak akıl anlayışıyla geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin, öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere emek ve fedakarlıkları için teşekkür ederek, "Hepimizin bildiği gibi eğitim, sonuçları uzun vadede alınan bir faaliyettir; sabır, süreklilik ve ortak sorumluluk gerektiren uzun soluklu bir yolculuktur. Bu yolculukta her gün sınıflarına umut taşıyan öğretmenlerimizin, çocuklarının yanında duran velilerimizin ve öğrenme azminden vazgeçmeyen öğrencilerimizin her birinin gayreti bizim için son derece kıymetlidir. Bu gayret, akademik başarının yanında daha güçlü karakterlerin, daha bilinçli bireylerin ve daha huzurlu ailelerin oluşmasına hizmet etmektedir" dedi.

'MODELİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GÜNCELLEME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bu yıl eğitimde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasında ikinci yılı geride bırakırken sahadan gelen geri bildirimleri dikkatle takip ettik. Eğitim canlı ve dinamik bir süreçtir. Gelişen şartlara, ihtiyaçlara ve tecrübelere göre sürekli değerlendirilmesi ve güncellenmesi gerekir. Bu anlayışla öğretmenlerimizden, okul yöneticilerimizden, akademisyenlerimizden ve velilerimizden gelen görüşleri titizlikle değerlendiriyor; modelimizi her geçen gün daha da güçlendirmek için güncelleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız yıl boyunca hem merkez teşkilatımızda hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarımızda, öğretmenler odalarında, sınıflarda ve eğitim toplantılarında eğitim paydaşlarımızla bir araya geldik. Sürpriz okul ziyaretlerimizle, öğretmen odası toplantılarımızla ülkemizin birbirinden farklı köşelerinde yüzlerce öğrencimiz ve öğretmenimizle görüştük. Eğitimin nabzını sahada tutmaya, uygulamaları yerinde görmeye ve kararlarımızı yerinde gözlem ve değerlendirmeler ışığında şekillendirmeye devam ettik. Bundan sonra da eğitim politikalarımızı istişare, katılımcılık ve ortak akıl anlayışıyla geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

'TEMEL ÖNCELİĞİMİZ; GÜVENLİ VE HUZURLU ÖĞRENME ORTAMLARI'

Bu yaz da çocukları yalnız bırakmayacaklarını işaret eden Tekin, "Okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklarımız için açılacak yaz eğitimi sınıflarının yanı sıra çocuk kulüpleri, halk eğitim merkezlerimizde yürütülecek kurslar ve okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik faaliyetler devam edecek. Bununla birlikte öğrencilerimiz, meslek liselerimiz bünyesinde açılan zanaat atölyelerinde ahşaptan bilişime, tasarımdan elektrik-elektroniğe kadar farklı alanlarda uygulamalı eğitimlere katılabilecek; yeni beceriler edinme, üretmenin mutluluğunu yaşama ve ilgi alanlarını keşfetme imkanı bulacaklar. Öte yandan bu eğitim öğretim yılı içinde hepimizi derinden üzen bazı hadiseler yaşadık. Acımız büyük. Kaybettiğimiz evlatlarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, onların muhterem ailelerine sabırlar diliyorum. Eğitim kurumlarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı öğrenme ortamları olarak varlığını sürdürmesi bizim temel önceliğimizdir. Bu anlayışla ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde gerekli tedbirleri aldık, mevcut uygulamalarımızı gözden geçirdik ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek yeni adımlar attık. Eğitim ortamlarımızı korumak ve geliştirmek konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

'KİTAPLARLA DOSTLUĞUNUZU SÜRDÜRÜN'

Ardından öğrencilere hitap eden Bakan Tekin, "Sevgili öğrencilerim, şimdi önünüzde dinlenmek, yenilenmek ve kendinizi geliştirmek için önemli bir zaman dilimi bulunuyor. Tatil, insanın kendini yeniden keşfetmesi için iyi bir fırsattır. Bu yaz bol bol dinlenin. Ailenizle vakit geçirin. Oyun oynayın, spor yapın, yürüyüşler yapın, yeni yerler görün. Arkadaşlarınızla bir araya gelin. Evlerinizde sorumluluk üstlenin. Odanızı toplamak, sofraya yardım etmek, alışverişe katkı sunmak, kendi işinizi kendiniz yapmak küçük gibi görünen ama hayat boyu size eşlik edecek önemli kazanımlardır. Unutmayın; büyümek bir yönüyle kendi sorumluluğunu ve yeri geldiğinde yakınlarına destek olabilmeyi öğrenmektir. Yapabileceğiniz işleri anne ve babalarınıza bırakmamanız hem kendi gelişiminiz hem de aile hayatına katkınız açısından son derece kıymetlidir. Kitaplarla dostluğunuzu sürdürün çünkü kitap okumak düşünmeyi, anlamayı, hayal kurmayı ve insanı tanımayı öğrenmektir. Okuduğunuz her kitap size yeni bir pencere açacak, zekanızı geliştirecek, yeni sorular sorduracak, yeni ufuklar kazandıracaktır. Dijital dünyanın sunduğu imkanlardan yararlanın ancak onun tuzaklarına düşmeyin. Saatler boyunca ekran karşısında vakit geçirmek, dikkatinizi, düşünme becerilerinizi ve üretkenliğinizi olumsuz etkileyebilir. Teknolojiyi tüketen değil, üreten tarafta yer almaya çalışın. Bu yaz kendinize bir hedef belirleyin. Bir dijital beceri edinmeye gayret edin. Bir müzik aleti çalmayı öğrenebilir, satrançta ilerleyebilir, resim yapabilir, ahşapla çalışabilir, temel kodlama öğrenebilir, video düzenleme veya dijital tasarım alanlarında yeni beceriler kazanabilirsiniz. Merak duygunuzu koruyun. Gittiğiniz yerlerde çevrenizi dikkatle gözlemleyin" ifadelerine yer verdi.

'YAZ DÖNEMİ BOYUNCA KURSLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Öğrencilere, insanlarla sohbet etmeleri konusunda tavsiyede bulunan Tekin, "Farklı yaşlardan insanlarla konuşun çünkü insanı ve hayatı tanımak insan hikayelerinden de geçer. Büyüklerin hayat tecrübelerini dinleyin. İyi filmler izleyin. İzlediklerinizi ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşun. Bir karakter neden böyle davrandı, bir olay neden böyle gelişti, siz olsaydınız ne yapardınız diye düşünün. Düşünmek, değerlendirmek ve yorumlamak, ufkunuzu genişletir. Mümkünse günlük tutun. Her gün birkaç cümle de olsa yaşadıklarınızı, düşündüklerinizi ve hissettiklerinizi yazın. Zaman içinde kendinizle ilgili farkındalığınızın arttığını göreceksiniz. Yazmak, insanın kendisini anlamasına yardımcı olduğu gibi ruhsal bir dinginlik de sağlar. Temel eğitimden ortaöğretime, mesleki eğitimden hayat boyu öğrenmeye farklı alanlarda yaz dönemi boyunca gelişiminizi destekleyecek kurslarımız, destekleme programlarımız ve zanaat atölyelerimiz devam edecek. Sizlerin ilgi ve yeteneklerinizi keşfetmenize imkan sağlayan bu çalışmalardan azami ölçüde yararlanmanızı çok isteriz. Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Bunun için soru sormaktan, düşünmekten, üretmekten ve öğrenmekten vazgeçmeyin. Karşılaştığınız meseleleri eleştirmekle yetinmeyin; onları daha iyi hale getirecek çözümler üzerine de kafa yorun, gücünüzün yettiğince bunları eyleme geçirin. Önümüzdeki haftaları bir fırsat olarak görün. Koca bir yaz sizi bekliyor; dilerim dolu dolu geçsin, yeni döneme her yönden büyümüş olarak gelin. Biz hazırlıklarımızı yapmış vaziyette sizleri bekliyor olacağız" dedi.

'HER BİR ÖĞRETMENİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Daha sonra öğretmenlere hitap eden Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nı tamamlarken siz değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yorulduğunuzu biliyorum. Her gün evlatlarımızın karşısına hazırlanarak çıktınız. Her şartta güler yüzle sınıflara girdiniz. Öğrencilerinizin potansiyelini fark etmeye, onları cesaretlendirmeye ve kendi imkanlarını keşfetmelerine yardımcı oldunuz. Zamanınızı, enerjinizi ve gönül emeğinizi öğrencilerinizden esirgemediniz. Kimi zaman bir öğrencinizin sevincine ortak oldunuz, kimi zaman onun sıkıntısını omuzladınız. Bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz okul ziyaretlerinde, öğretmenler odalarında yaptığımız sohbetlerde ve eğitim toplantılarında sizlerin görüşlerinden, tecrübelerinden ve sahaya dair değerlendirmelerinizden istifade ettik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gelişim sürecinde en önemli rehberimiz yine sizlerin birikimi ve sahadan gelen geri bildirimleriniz oldu, sürece destek olan öğretmenlerimize müteşekkiriz. Yaz dönemini hem dinlenmek hem de kendinize zaman ayırmak için bir fırsat olarak değerlendirmenizi temenni ediyorum. Çocuklarımız için gösterdiğiniz emek, sabır ve adanmışlık dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın başarıyla tamamlanmasında emeği bulunan tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu, verimli ve güzel bir yaz tatili diliyorum" mesajına yer verdi.