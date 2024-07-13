Ehud Olmert: İsrail Devleti Yargılanacak - Son Dakika
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Ehud Olmert: İsrail Devleti Yargılanacak

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen suçlardan dolayı İsrailli yetkililer hakkında çıkabilecek tutuklama kararlarının sonunda İsrail devletinin yargılanacağını belirtti. Olmert, İsraillilerin Batı Şeria'da işlediği suçlara dikkat çekerek, Netanyahu ve ordu komutanlarının bu suçlardan haberdar olduğunu ifade etti. Ayrıca, Olmert, Batı Şeria'da işlenen suçlara sessiz kalındığı takdirde İsrail'e ciddi yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

13.07.2024 20:21
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen suçlardan dolayı başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililer hakkında çıkabilecek tutuklama kararlarının sonunda İsrail devletinin "yargılanacağını" belirtti.

Olmert, Haaretz gazetesinde dün yayımlanan yazısında, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlediği suçlar ve uluslararası mahkemelerin verebileceği olası cezaların Tel Aviv için ne anlama geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere pek çok İsrailli yetkili hakkında "tutuklama kararı" çıkartılacağını öngördüğünü belirten Olmert, "Ancak sonunda yargılanacak olan İsrail devleti olacak." dedi.

Olmert, "İsrail'in, hükümet desteğiyle, Batı Şeria'da her gün işlediği ve sizin (Netanyahu) de kasıtlı olarak göz yumduğunuz suçlardan dolayı hakkınızda tutuklama kararı çıkarılacağı gün yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

"Arap düşmanı İsrail vatandaşlarının" Batı Şeria'da her gün Filistinlileri evlerinden, topraklarından kovmak niyetiyle suç işlediğini belirten Olmert, Netanyahu ve ordu komutanlarının bütün bu gelişmelerden haberdar olduğunu vurguladı.

"İsrail'e ciddi ve acı verici yaptırımlar uygulanacak"

Batı Şeria'da işlenen suçlara ilişkin Netanyahu ve hükümet üyelerine uyarılarda bulunan Olmert, söz konusu suçlara sessiz kalmaya devam edildiği takdirde "İsrail'e ciddi ve acı verici yaptırımlar uygulanacak ve iyi bir savunmamız olmayacak." dedi.

Olmert, konuştuğu bir kaç ordu yetkilisinin dahi Batı Şeria'da yapılanlardan utandığını vurgulayarak, "Sayın Başbakan, bu suçlamalar size yöneltildiğinde, aramızda veya bizi destekleyen uluslararası arenada sizi savunabilecek vicdan sahibi tek bir kişi bile bulunamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Olmert, masum insanlara saldıran, yağmalayan, yok eden, yakan ve öldüren yasa dışı yerleşimcilere ilişkin raporlardan herkesin haberdar olduğunu da belirtti.

Söz konusu suçları işleyen İsraillilerden çok azının cezalandırıldığını vurgulayan Olmert, "(Ulusal Güvenlik Bakanı) Ben-Gvir'in polis memurları tarafından yere atılan, dövülen ve aşağılanan protestocuların sayısından kesinlikle daha az" olduğunu vurguladı.

İşlenen suçların hiçbirinin ülkenin en üst düzey liderlerinin desteği olmaksızın gerçekleşemeyeceğini belirten Olmert, bu isimlerden ilkinin ve en önemlisinin hükümeti bir "zorba gibi kontrol eden TikTok bakanı Itamar Ben-Gvir" olduğunu kaydetti.

Olmert, aşırı sağcı Bezalel Smotrich'in de yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine yerleşmesini desteklediğini hatırlattı.

UAD, İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklayacak

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını 19 Temmuz Cuma günü açıklayacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihli kararında UAD'ye, Divan Statüsü'nün 65. maddesine dayanarak 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in Filistin'deki işgalinin hukuki neticelerine ilişkin iki soru yöneltmişti.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

Ayrıca Gazze'de işlenen suçlara ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Han, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" bildirmişti.

Roma Statüsü'nün ilgili maddelerinin ihlal edildiğine dikkati çeken Han, İsrailli yetkililere yöneltilen suçlar arasında "savaş suçu olarak sivillerin aç bırakılması", "kasten büyük acılara veya vücutta ya da sağlıkta ciddi yaralanmalara neden olmak" ve "savaş suçu olarak zalimce muamelenin" yer aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ehud Olmert: İsrail Devleti Yargılanacak - Son Dakika

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