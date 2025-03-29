Ekrem İmamoğlu, Cezaevinden Video ile Destekçilerine Seslendi

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de tutuklu bulunduğu cezaevinden, yapay zekayla hazırlanan videoyla Maltepe'deki yüz binlere seslendi. İmamoğlu, "İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar. Millet, tüm tuzakları, kumpasları, ezip geçeceğini göstermiştir. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim, 'hak yemem, hakkımı da yedirmem' dedim. 'Ne olursa olsun bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden yazdığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuşmasının arasında, yapay zeka ile hazırlanan video ile miting alanında izletildi.

"Şu anda Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle" diyen İmamoğlu, 23 Mart günü, 15,5 milyon yurttaşın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda, parti yetkili kurullarının kararıyla resmen cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım, hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum. Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle, muhalefetin tüm sivil temsilcileriyle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız.

"Millet hep beraber bu karanlığı yırtıp atma iradesinde birleşmiştir"

Bu yola çıkarken de ifade ettiğim gibi, ben bir makama değil, uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim. Dün olduğu gibi yarın da sizleri utandırmayacağıma söz veriyorum. Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini, ne kötülükler yapılabileceğini çok iyi biliyorum. Ama hiç korkum yok. Çünkü arkamda, yanımda sizler varsınız. Hiç korkmuyorum. Çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Ayrılık, gayrılık bitmiştir. Millet, zalimin, zulmün karşısında birleşmiştir. Millet hep beraber bu karanlığı yırtıp atma iradesinde birleşmiştir. Millet vicdanda birleşmiştir. Millet adalette birleşmiştir. Millet ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ayaktadır, kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir.

"Milletin verdiği görevi her şart altında canım pahasına yerine getireceğim"

İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar. Millet tüm tuzakları, kumpasları, ezip geçeceğini göstermiştir. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim, 'hak yemem, hakkımı da yedirmem' dedim. 'Ne olursa olsun, bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında canım pahasına yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, sizlere yakıştığı gibi dürüstçe, mertçe yarışacağım. Adalet için, huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için, demokratik bir düzen için, güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan yorulmadan mücadele edeceğim.

"Uçsuz bucaksız hücremden, avazım çıktığı kadar haykırıyorum, 'millet büyüktür'"

Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden, avazım çıktığı kadar haykırıyorum, 'millet büyüktür, millet bütün iktidarlardan büyüktür'. Hepinizi sevgiyle, dostlukla, hasretle kucaklıyorum. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla."