Ekrem İmamoğlu: "Ülkenin Makus Talihini, Yüzyıl Önce Olduğu Gibi, Ancak CHP Değiştirebilir"

(ANKARA) - CHP'nin "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşmasında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekayla hazırlanan videosu izletildi. İmamoğlu, "Ülkemiz, bugün yine büyük bir yol ayrımında. Yine büyük bir reform hamlesine ihtiyacımız var. Bu büyük reform hamlesini yapabilmek için de bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor. Ülkenin makus talihini, yüzyıl önce olduğu gibi, ancak CHP değiştirebilir. Yeter ki biz yolumuzdan ayrılmayalım. Yeter ki 2023'te başlattığımız değişim yolundan sapmayalım, değişim sürecini devam ettirip geliştirelim" dedi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) tarafından düzenlenen "Milletle Birlikte Milletin Emrinde" buluşması, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Ankara'da yapıldı. Buluşmaya, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmada, Marmara Cesaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekayla hazırlanan videosu da izletildi.

İmamoğlu'nun konuşması şöyle:

"Kıymetli Genel Başkanım, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, partimizin 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde' lansmanını Silivri zindanından saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Kıymetli yol arkadaşlarım; ülke tarihinin en zor günlerinde, yakın tarihimizin en boğucu zamanlarındayız. Demokrasimiz, ekonomimiz, bürokrasimiz, adalet ve eğitim sistemimiz çökmüş durumda. Ülkenin en değerli kurumları, en önemli makamları, sadakatten başka bir özelliği olmayanlara, bir avuç ehliyetsize teslim edilmiş. Cezaevleri; siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, aydınlar, öğrencilerle dolu. Kimse ağzını açmasın isteniyor. Çalışanlar yoksulluğa, emekliler açlığa mahküm. Küçük bir azınlık servetine servet katarken; gençlerimiz işsiz, çocuklarımız ümitsiz. Kimse yarın bugünden iyi olacak diyemiyor. Şehirlerimiz, mahallelerimiz çetelere, uyuşturucu kaçakçılarına teslim edilmiş, sokaklarımızda her gün kadınlar, çocuklar öldürülüyor.

"Ülkemiz gerçek bir yol ayrımında"

Sevgili kardeşlerim, ülkemiz gerçek bir yol ayrımında. Daha önce de kez olduğu gibi… 19. yüzyılın başında, Osmanlı Devleti'nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca da bir yol ayrımına gelmiştik, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilerek çıktığımızda da. Her iki yol ayrımında da büyük hamleler yapmış, ülkemizi daha büyük felaketlerden korumuştuk.

Osmanlı Devleti'nin eski haliyle devam edemeyeceği belli olunca Tanzimat Fermanını ilan etmiş, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilerek çıktığımızdaysa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşımızı verip, Cumhuriyeti kurmuştuk. Her iki eşikten de büyük reformlar yaparak geçtik. Ülkemiz, bugün yine büyük bir yol ayrımında. Yine büyük bir reform hamlesine ihtiyacımız var. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekası için, değişen uluslararası düzende ülkemize yakışan bir yer bulabilmek için, büyük bir reform hamlesi yapmamız gerekiyor. Bu büyük reform hamlesini yapabilmek için de bu iktidarı değiştirmemiz gerekiyor.

Kıymetli kardeşlerim; ülkemizin kuvvetle ihtiyaç duyduğu reform hamlesini, ancak biz yapabiliriz. Ülkenin makus talihini, yüzyıl önce olduğu gibi, ancak CHP değiştirebilir. Yeter ki biz yolumuzdan ayrılmayalım. Yeter ki 2023'te başlattığımız değişim yolundan sapmayalım, değişim sürecini devam ettirip geliştirelim. Değişimin başarı getirdiğini 2024'te gördük. 2024'te başardık; çünkü CHP'yi herkesin partisi yaptık. 2024'te başardık; çünkü Türkiye'yi CHP'nin daha iyi yönetebileceğini gösterdik. 2024'te başardık; çünkü CHP'yi ülkemizin demokrat, kapsayıcı, icraatçı ve liyakatli kadrolarının adresi haline getirdik. 2024'te başardık; çünkü CHP'yi herkesin inancının, dilinin, kılığının kıyafetinin, yaşam tarzının güvencesi haline getirdik.

"CHP'nin teslim olmayacağını, CHP'nin teslim alınamayacağını gösterme zamanı"

Sevgili yol arkadaşlarım; CHP bugün Türkiye'nin birinci partisi. Birinci partiyiz, çünkü milletimiz bize güven duyuyor. 19 Mart'ta başlatılan kuşatma girişimine karşı Genel Başkanımızla, örgütümüzle dimdik ayakta durduğumuz, kuşatmaya teslim olmadığımız için bize güven duyuyor. Şehirlerimizi yağmalatmadığımız, belediyeleri daha iyi yönettiğimiz için bize güven duyuyor. Belediyelerimiz dar gelirliyi, yoksulu, kadını, çocuğu, genci koruduğu için, kimseyi arkada bırakmadığımız için bize güven duyuyor. Şehirlerimiz gibi, ülkemizi de daha iyi yönetebileceğimize inandığı için bize güven duyuyor. Bunun için arzumuz da enerjimiz de fikrimiz de var kadromuz da olduğu için bize güven duyuyor.

Şimdi CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi olarak, Genel Başkanımızın liderliğiyle, bütün kadrolarımızla, enerjimizle, vizyonumuzla bu güveni hak etme zamanı… CHP'nin teslim olmayacağını, CHP'nin teslim alınamayacağını gösterme zamanı. CHP'nin Türkiye'yi akılla, bilimle, istişareyle, uzmanlıkla, liyakatle yönetmeye hazır olduğunu gösterme zamanı. CHP'nin büyük reform hamlesini yapmaya hazır olduğunu gösterme zamanı.

"Sokaklarımızın güvenli, kadınların ve çocukların emniyet içinde olacağını gösterelim"

Sevgili yol arkadaşlarım; vatandaşlarımızın karşısına öyle bir icraat programı ve kadroyla çıkalım ki, CHP iktidarında devletin adalet ve liyakatle yönetileceğini, toplumun kutuplaştırılmayıp kucaklaştırılacağını, herkesin makbul, herkesin muteber olacağını, milletin huzurlu ve müreffeh, vatandaşların eşit ve özgür olacağını, refahı adil dağıtacağımızı, imkanlarda eşit olup, kimseyi arkada bırakmayacağımızı, sokaklarımızın güvenli, kadınların ve çocukların emniyet içinde olacağını gösterelim. Öyle öneriler ve projelerle ortaya çıkalım ki; üretim ekonomisine döneceğimizi, ekonomik büyümemizi dış borçla değil, verimliliği artırarak, arzı büyüterek gerçekleştireceğimizi gösterelim. Öyle bir program ve kadroyla ortaya çıkalım ki; 'Anadolu Kalkınma Yolunu' inşa ederek, ülkemizi uluslararası ticaretin geçiş noktası yapacağımızı, gıda fiyatlarını düşürerek, köylerimizi şenlendireceğimizi, bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağımızı, ulusal refahı ülkenin dört bir yanına yayacağımızı gösterelim.

"Vatandaşlarımız, iktidarımızda ülkemizin güvende olacağına inansın"

Öyle bir icraat programıyla ortaya çıkalım ki; parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağımızı, devlet okullarını ülkenin en iyi okulları yapacağımızı, 'Temel Vatandaşlık Geliri' ile her yurttaşın onurlu ve insanca yaşayabileceği bir gelir güvencesi oluşturacağımızı, barınma hakkını herkes için erişilebilir kılacağımızı, gençlere istihdam ve nitelikli eğitim sağlayacağımızı ortaya koyalım. Öyle bir program ve kadroyla ortaya çıkalım ki; ülkeyi yerinden yöneteceğimizi, şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağımızı gösterelim. Öyle bir program ve kadroyla ortaya çıkalım ki; ülkemizin bu adaletsiz, ceberut, kibirli yöneticilere, bu yoksulluk ve sefalete, bu iş bilmezliğe, bu beceriksizliğe, bu israf ve görgüsüzlüğe mahküm olmadığını gösterelim. Öyle bir programla ortaya çıkalım ki; vatandaşlarımız iktidarımızda ülkemizin güvende olacağına inansın, güvensin. Tehditlere karşı güçlü bir devlete sahip olacağımıza, devletin vatandaşları felaketlerden, krizlerden koruyacağına inansın, güvensin. Ülkemizin zenginliğinden adil pay alacağına, geçim derdinin sona ereceğine inansın, güvensin. Adil bir ülkede, huzurla ve özgürce yaşayacağına inansın, güvensin. Adil ve demokratik bir siyasi rekabet ortamında iradesini özgürce sandığa yansıtacağına inansın, güvensin. Hayatının daha iyi, daha mutlu, daha umutlu olacağına inansın, güvensin.

"Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır"

Sevgili yoldaşlarım, yol arkadaşlarım; sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Ancak biz, CHP'yiz. Zor günlerin, zor zamanların partisiyiz. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından bu ülkeyi ayağa kaldırıp Cumhuriyeti kurduysak; nasıl ki az zamanda çok iş başarıp, genç Türkiye Cumhuriyeti'ne dünyada saygın bir yer kazandırdıysak; nasıl ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeyi çok partili sisteme geçirdiysek; bugün de ülkemizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu kılmak için gereken büyük reformları biz yapabiliriz. Sevgili yol arkadaşlarım; 'Milletle Birlikte Milletin Emrinde Buluşmamızı' bu duygularla, bu kuvvetli inançla selamlıyor, hepinize üstün başarılar diliyorum. Hepinizi bu duygularla, bu kuvvetli inançla selamlıyorum. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."