El Mencho Operasyonu: Uyuşturucu Baronu Öldürüldü

Meksika Ulusal Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesiile sonuçlanan operasyonunu detaylarını anlattı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile birlikte kameraların karşısına geçen Trevilla Trejo, operasyonun perde arkasını tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

İSTİHBARAT 20 ŞUBAT'TA HAREKETE GEÇTİ

Trejo'nun aktardığına göre, 20 Şubat'ta Merkezi Askeri İstihbarat birimi, El Mencho'ya yakın bir kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişinin, kartel liderinin sevgilisini Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa'daki bir tesise götürdüğü ve burada El Mencho ile buluşturduğu belirlendi.

21 Şubat'ta söz konusu kişinin tesisten ayrıldığı, ancak elde edilen istihbaratın El Mencho'nun hâlâ bölgede olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Güvenlik çemberiyle korunan kartel liderine yönelik operasyon planı aynı gün oluşturuldu.

ÇATIŞMA ÇOK ŞİDDETLİ GEÇTİ

Savunma Bakanı, operasyonun Ortak Özel Kuvvetler, Ordu Özel Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar Acil Müdahale Özel Gücü'nün katılımıyla üç aşamalı olarak yürütüldüğünü açıkladı.

El Mencho'nun ağır silahlarla donatılmış bir ekip tarafından korunduğunu belirten Trejo, askerlerin bölgeye yaklaşması üzerine kartel üyelerinin ateş açtığını söyledi. Çatışmanın son derece şiddetli geçtiğini vurgulayan Trejo, suç örgütünün envanterinde 7 uzun namlulu silah, 2 roketatar ve 8 aracın bulunduğunu aktardı.

ORMANLIK ALANA KAÇMASI KURTARMADI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre El Mencho, askerlerin ilerleyişini yavaşlatmak için kulübeler bölgesinde bir grup adamını bıraktı. Ardından yakın çevresiyle birlikte ormanlık alana kaçtı.

Bu sırada kartel üyelerinin bir askeri helikoptere ateş açtığı, helikopterin acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi. Trejo, El Mencho ve beraberindekilerin çatışmalarda ağır yaralandığını, Meksiko Şehri'ne hava yoluyla sevk edilirken yaşamlarını yitirdiklerini açıkladı.

"OPERASYONU MEKSİKA GÜÇLERİ YÜRÜTTÜ

Devlet Başkanı Sheinbaum ise operasyonun tamamen Meksika federal güçleri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Washington ile bilgi paylaşımı yapıldığını kabul eden Sheinbaum, ABD güçlerinin operasyona doğrudan katılmadığını söyledi.

Sheinbaum, "Operasyonun tamamı Ulusal Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Kamu düzenini yeniden sağlamak için güvenlik güçlerimiz büyük çaba gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE ŞİDDET DALGASI

Operasyonun, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara'nın yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında gerçekleştirildiği bildirildi. El Mencho'nun ölüm haberinin ardından kartelin misilleme eylemlerine giriştiği, Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette yol kapatma, araç ve iş yeri kundaklama olaylarının yaşandığı açıklandı.

Jalisco eyalet yönetimi halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yaparken, toplu taşıma hizmetleri geçici olarak durduruldu ve "kırmızı alarm" uygulaması devreye alındı.

Yetkililer, El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, geniş çaplı operasyonların süreceği belirtildi.