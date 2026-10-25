Asansörde mahsur kalan KPSS adayı, itfaiye aracıyla sınav yerine götürüldü

Asansörde mahsur kalan KPSS adayı, itfaiye aracıyla sınav yerine götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde sınava gitmek için evinden çıkan KPSS adayı, arızalanan asansörün içinde kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye giden Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri adayı kurtardı, ardından geç kalmaması için onu Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu'na araçla bıraktı.
Elazığ'da itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan adayı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) yetiştirdi.
Sürsürü Mahallesi Kuloğlu Sokak'ta bir binadaki dairede yaşayan KPSS adayı, sınav yerine gitmek için evinden çıktı.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Binanın asansörünün arızalanması üzerine içeride mahsur kalan aday, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aday, ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
İTFAİYE ARACIYLA SINAV YERİNE ULAŞTIRILDI
Ekipler, sınava geç kalma ihtimali bulunan adayı itfaiye aracıyla sınava gireceği Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Kaya Karakaya Ortaokulu'na ulaştırdı.
Zamanında sınav yerine ulaşan aday, ekibe teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?