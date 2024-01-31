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İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-33' Operasyonları'nda elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 9 şüpheli yakalandı.

ELEBAŞI DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9 Şüpheli Yakalandı. Organize Suç Örgütlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz.

TEHDİT, GASP VE SİLAHLI SALDIRI...

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün;

İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri,

İş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri,

Para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"