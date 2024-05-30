Emekli Adam Dolandırıldı: Evini Satıp 1 Milyon 800 Bin TL'yi Dolandırıcılara Kaptırdı - Son Dakika
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Emekli Adam Dolandırıldı: Evini Satıp 1 Milyon 800 Bin TL'yi Dolandırıcılara Kaptırdı

Emekli Adam Dolandırıldı: Evini Satıp 1 Milyon 800 Bin TL\'yi Dolandırıcılara Kaptırdı

İzmir'de yaşayan emekli bir adam, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından evini satmaya zorlandı ve 1 milyon 800 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Dolandırıcılar, paraların sahte olduğunu iddia ederek adamı Şanlıurfa'ya götürdü ve burada parayı alarak geri dönmesini söyledi. Ancak adam dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

30.05.2024 15:51
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İZMİR'de yaşayan emekli Sadullah Serter (76), kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan kişinin, kötü niyetliler tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını söyleyerek, 'Onlardan önce sat' demesi üzerine 1 milyon 800 bin TL'ye satışı yaptı. Bu kişinin paranın sahte olabileceğini söyleyip, kontrol için sözde soruşturmanın yürütüldüğü 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya getirilmesi isteği üzerine kente giden Serter, 1 milyon 800 bin TL'yi kendisini polis olarak tanıtan 2 kişiye verdi. Kendisine soruşturma ile ilgili haber verileceği söylenip, İzmir'e gitmesi istenen Serter, dönüş yolunda dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Serter, "Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki, kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" dedi.

Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi'nde eşi ev hanımı Nazife Serter (56) ile yaşayan işçi emeklisi Sadullah Serter'in, 8 Mayıs'ta cep telefonu çaldı. İddiaya göre, Serter'i arayan kişi kendini başkomiser olarak tanıttı. Sadullah Serter'e, kötü niyetli kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve evini satmaya çalıştıklarını belirlediklerini söyledi. Kişi, söz konusu kişilerin evi satmadan bir an önce kendisinin satmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Sadullah Serter, 3 milyon TL değerindeki evi, ederinin çok altında emlakçılar aracılığıyla satışa çıkardı. 13 Mayıs'ta ilana çıkan ev, 2 gün sonra 1 milyon 800 bin TL'ye satıldı.

'VATAN' PAROLASI

Ardından kendini başkomiser olarak tanıtan kişi, bu kez Sadullah Serter'i evin satışından elde ettiği paranın sahte olduğuna inandırdı. Paraları kontrol edeceklerini söyleyen kişi, Sadullah Serter'in İzmir'den sözde soruşturmanın yürütüldüğü yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'ya gitmesini sağladı. Burada araçtan inen Sadullah Serter, yanına gelen ve sivil polis olarak kendilerini tanıtan 2 kişinin, 'Vatan' parolasını söylemeleri üzerine içerisinde 1 milyon 800 bin TL bulunan çantayı onlara verdi. 2 kişi, Serter'e İzmir'e dönmesini ve kendisine haber vereceklerini söyledi. Ayrıca geride kanıt kalmaması için Serter'in telefonunu da kırdı. İzmir'e dönerken dolandırıldığını anlayan Serter, polise şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

'PARAM BULUNAMADI'

Sadullah Serter, "Şu anda yakalanan yok. Para da bulunamadı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vatanını milletini seven biriyim. Vatanın milletini seven birisi varsa bana yardımcı olsun, evimi geri alayım. 76 yaşına geldim, daha ne kadar yaşayacağım? Benimle konuşan kişinin o kadar güzel bir Türkçesi vardı ki kanmamak elde değil. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, İzmir, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Adam Dolandırıldı: Evini Satıp 1 Milyon 800 Bin TL'yi Dolandırıcılara Kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Adam Dolandırıldı: Evini Satıp 1 Milyon 800 Bin TL'yi Dolandırıcılara Kaptırdı - Son Dakika
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