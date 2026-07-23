SGK tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Buna göre, söz konusu zam farkları hak sahiplerinin hesaplarına 24 Temmuz 2026 tarihinde yatırılacak.
Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.
SGK'nın açıklamasına göre, bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek.
Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.
Her ay maaş alan hak sahiplerine Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.
Maaşlarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan;
SGK, ayrıca 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaş ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığını hatırlattı.
Son Dakika › Güncel › Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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