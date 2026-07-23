Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

23.07.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında yer alan emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetimlerin Temmuz ayı maaş farkı ödeme takvimini açıkladı. Toplam 2,5 milyona yakın hak sahibine 14,5 milyar TL tutarındaki ödemeler 24 Temmuz 2026 Cuma günü yapılacak.

SGK tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Buna göre, söz konusu zam farkları hak sahiplerinin hesaplarına 24 Temmuz 2026 tarihinde yatırılacak.

Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.

2,5 MİLYONA YAKIN KİŞİYE 14,5 MİLYAR LİRA

SGK'nın açıklamasına göre, bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek.

NE KADAR ALACAKLAR?

Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte maaşlara 13 bin 500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Her ay maaş alan hak sahiplerine Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Maaşlarını üçer aylık dönemler halinde alanlardan;

  • Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık,
  • Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık,
  • Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara ise 3 aylık maaş farkı ödenecek.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞLARI DA ZAMLI YATIYOR

SGK, ayrıca 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı maaş ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ALLAH BEREKET VERSİN 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    ssk bağkurlu yetim evlatlar her zaman oldugu gibi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor 34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi 4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya’dan yeni sezon öncesi Erzincanspor’a destek Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek
Nikita’nın acı sonu Cansız bedeni göletten çıkarıldı Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Italiano, kendisini şoke eden futbolcuyu itiraf etti Italiano, kendisini şoke eden futbolcuyu itiraf etti

12:46
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal’ın ilk sözleri: Pişmanım
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:52
Sapık milyarder ölmedi mi “Jeffrey“ diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
Sapık milyarder ölmedi mi? "Jeffrey" diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:56:06. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.