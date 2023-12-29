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Emekli Memur-Sen Üyeleri Emeklilerin Geçim Sıkıntısına Dikkat Çekti - Son Dakika
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Emekli Memur-Sen Üyeleri Emeklilerin Geçim Sıkıntısına Dikkat Çekti

Ankara'da Emekli Memur-Sen üyeleri, Ulus'ta basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. Sendika üyeleri, adaletsizliği ve sorunları dile getirerek emeklilerin aylıklarının artırılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması taleplerini dile getirdi.

29.12.2023 - 19:55,
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ANKARA'da, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Memur-Sen üyeleri, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekmek için Ulus'ta basın açıklaması yaptı.

Altındağ ilçesindeki Ulus Zafer Anıtı önünde toplanan sendika üyeleri, 'onurlu ve insanca bir yaşam emeklilerin de hakkıdır' yazılı pankart açarak, 'Hükumet emekliyi enflasyona ezdirme', 'Emekliyiz, emektarız, haklıyız' sloganları attı.

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, adaletsizliği haykırmak ve huzursuzluklarını dile getirmek için toplandıklarını belirterek, "Çalışırken verdiğiniz mücadele emeklilikte görülmüyorsa; sesimizi duyurmak, sözümüzü yükseltmek mecburiyetindeyiz. Çalışma hayatındaki sorunların çözümü için mücadele verirken, şimdi de emeklilik döneminde yaşadığımız sorunların çözümü için mücadele vermek zorundayız. Çünkü emekli aylıklarımız kiraya yetmiyor, mutfak masraflarımızı karşılamıyor, bakkal market fiyatlarına yetişemiyor, doğal gaz, elektrik ve su faturalarını ödeyemiyor. Mevcut aylıklarımızla; 'ay sonunu nasıl getireceğiz' sorusuyla günlerimizi geçiriyoruz" dedi.

2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldığını ve ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini anımsatan Küçükkösen, "Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kamu görevlisi ve emeklilerinin de alacağı artış oranı belli olacak. Emekli kardeşlerimiz adına bir hususu açıkça ifade etmek istiyorum. Emekli aylıklarımız düzeltilmezse, kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 TL iyileştirme emekli aylıklarına yansıtılmazsa, emekli aylığı ve görev aylığı arasındaki büyük uçurum kapatılmazsa, asgari ücretin bile altındaki emekli aylıklarıyla 2024 yılına değil, ancak 2021 yılına girebiliriz. Bu durumun özeti şudur; emekliler 3 yıl geriden geliyor, aldıkları maaş 3 yıl önceki ekonomik koşulları ancak karşılıyor. Kamu görevlileri, emekli olduğunda yüzde 50'den fazla maaşlarının düşeceğini bildiği için emekli olmamakta, emeklilik hayali bile kurmamaktadır. Devletimizden beklentimiz; uygulamadaki eksiklikleri gidermesi, emeklilerin geçim derdini ortadan kaldırması, emeklilerin haklı mücadelesini görmesidir. Bu sebeple emeklilerin aylıklarının artırılması, ilave ödemenin emeklilere yansıtılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılması ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması talebimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Emekli Memur-Sen Üyeleri Emeklilerin Geçim Sıkıntısına Dikkat Çekti
Kaynak: DHA
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