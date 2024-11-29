Emekliler Ankara\'ya Yürüdü: \'Geçinemiyoruz!\'

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(ANKARA)- 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, "Geçinemiyoruz" diyerek başlattıkları yürüyüşte Ankara'ya ulaştı. Sendika Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, "Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz, artık barınamıyoruz" dedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şubesi, "Geçinemiyoruz" diyerek Mersin'den başlattıkları yürüyüşün son durağı olan Ankara'ya ulaştı. Ankara'nın girişinde emeklileri CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam ve ilçe örgütü karşıladı. Gölbaşı'nın meydanında basın açıklaması yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt şöyle konuştu:

"Adım adım ülkemizin ortak zenginliği olan kamu işletmeleri yok pahasına yabancı tekellere ve yerli iş birlikçilerine peşkeş çekildi, sömürünün en kaba biçimi olan altta kalanın canı çıksın modeli uygulandı. Özal'dan sonra gelen hükümetler de küçük nüanslarla aynı sistemin yürütücüsü oldular. AKP hükümetleri ise özelleştirmenin açık ara şampiyonudur. Mevcut iktidarın bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının da aynasıdır.Onu demokratik yollardan iktidardan göndermek boynumuzun borcu olsun. Bizim de desteğimizle iktidara gelecek olan halk hükümetine tavsiyemiz, Cumhuriyet değerleri gereğince yeniden kamucu, planlı karma ekonomik sisteme geçmesidir.

"Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz"

Sermayeye değil emekçiye bütçe... Biz bu haldeyken meclise sunulan 2025 yılı bütçe taslağına baktık ve gördük ki, büyük bir pişkinlikle emekliye emekçiye kemerlerinizi daha fazla sıkın deniliyor. Bir eli yağda bir eli balda ekonomiciler, bize açlık ve sefaletin devamına razı olmamızı uygun görmüşler. Buna karşın büyük holdinglerin ve dolar milyarderlerinin rant ve faiz gelirlerini garanti etmeyi kendilerine görev saymışlar. Razı olmayacağız. Kış kapıya dayandı feryadımızı duyun. Yaz aylarında bile karnımızı zar zor doyururken, en ucuz gıda ürününe nasıl ulaşırım diye çabalarken, şimdi de elektrik doğalgaz faturalarıyla, odun kömür ödemeleriyle boğuşmaya başladık.Her şey ateş pahası. Sağlıklı beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz, artık barınamıyoruz, sağlığımız tehlike altında, sağlık hizmetlerine vaktinde kavuşamıyoruz. Yıllardır feryat ediyoruz, duymuyorsunuz. Emekliye sağır olan kulaklarınız duysun diye bu yaşımızda yollara düşmekten başka çare bırakmadınız bize. Yürüyüşümüzü 30 Kasım 2024'de Ankara/ Tandoğan'a taşıyacağız."

2021 Tüm Emekliler Sendikası'na mensup emekliler ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Biz sendikal haklarımızı istiyoruz. Sendikamız kapatılıyor, biz sürekli sendika açmak zorunda kalıyoruz. İntibat yasasını ve statü yasasını istiyoruz. Çünkü emeklilerin nefes alması gerekiyor. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Hiç rahat yaşayamıyoruz. Uykularımız kaçıyor. Çünkü ekonomik düzeyde rahat değiliz. Bundan ötürü iktidara ve saraya sesimizi duyurmak için yürüdük."

"Ayakta kalma mücadelesi veriyor emekli"

"Emeklilerin çektiği problem çok. Bir kere kirasını ödeyemiyor, tedavilerini alamıyor, sağlık sorunları yaşıyor, mutluluk sorunları yaşıyor, beslenme sorunları yaşıyor, ulaşım sorunları yaşıyor. Maaşından birçok vergi kesiliyor, tatil yapamıyor. Yani hiçbir şeyi, sosyalitesi yok. Sadece ayakta kalma mücadelesi veriyor emekli. Ne yapacak bu emekli? Yani dünyadaki emeklilerle bizi kıyaslarsak 300 dolar emekli maaşı mı iyi 2000 dolar emekli maaşı mı iyi Avrupa ile kıyaslarsak?"