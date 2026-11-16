EMEP\'li Sevda Karaca, bütçe görüşmesinde depremde ölen 193 kişiyi gündeme getirdi

(TBMM) - Sağlık Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde beş ayrı başlıkta yaşanan sorunları gündeme getiren EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te darp edilen ve işten çıkarılan hastane işçisinden Elazığ Medikal Hospital'da aylardır ücretlerini alamayan sağlık emekçilerine, atama bekleyen sağlık yönetimi mezunlarından ASM çalışanlarının güvencesizliğine ve depremde yıkılan hastanelerde yaşanan ölümlere kadar pek çok konuyu Bakan'ın yanıtlamasını istedi. Karaca, "Sağlık emekçisinin hakkını, hastanın yaşamını ve yurttaşın adalet talebini güvenceye almak sizin göreviniz. Bu sorumluluktan kaçamazsınız" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Sağlık Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde sağlık sistemindeki sorunları sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, istihdam, iş güvencesi ve hasta güvenliği üzerinden gündeme getirdi. Sağlık sisteminin niteliğinin hastane sayısıyla değil, emekçinin hakkının ve insan yaşamının ne ölçüde korunduğuyla ölçüleceğini belirten Karaca, beş ayrı örnek üzerinden Bakanlığın sorumluluklarını hatırlattı.

"SALDIRAN İŞ BAŞINDA, DARP EDİLEN İŞÇİ KAPININ ÖNÜNDE"

Karaca, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışan Murat Öztürk'ün, bölüm değişikliğini kabul etmediği gerekçesiyle beş personelin saldırısına uğradığını ve tekmelendiğini anlattı. Saldırganlardan birinin Öz Sağlık-İş Sendikası temsilcisi olduğunu belirten Karaca, saldırıya uğrayan işçinin işten çıkarıldığını, saldırganların ise görevlerine devam ettiğini söyledi.

Öztürk'ün kodla işten çıkarılması nedeniyle yeni mağduriyetler yaşadığını da ifade eden Karaca, "Sonuç ne? Saldıranlar iş başında, darp edilen işçi kapının önünde!" dedi. Bir kamu hastanesinde işçilerin şiddet yoluyla hizaya getirilmeye çalışılıp çalışılmadığını soran Karaca, Bakanlıktan Murat Öztürk'ün işe iadesi ve saldırı iddialarının soruşturulması için hangi adımların atılacağını açıklamasını istedi.

ELAZIĞ'DAKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ALACAKLARINI GÜNDEM GETİRDİ

Karaca'nın gündeme getirdiği bir diğer konu, Elazığ Medikal Hospital'da yaşanan mağduriyetler oldu. Hastanenin yönetim kurulu başkanının yolsuzluk iddialarıyla tutuklanmasının ardından faaliyetlerinin durdurulduğunu ve yüzlerce çalışanın işine son verildiğini hatırlatan Karaca, yönetimin yarattığı tablonun bedelini sağlık emekçilerinin ödediğini belirtti.

Yaklaşık 400 çalışanın üç ay boyunca maaş alamadığını aktaran Karaca, işsiz kalan çalışanların ücretlerini, kıdem tazminatlarını ve diğer alacaklarını nasıl tahsil edeceklerini bilmediklerini söyledi. Mağdurlar arasında 20 yıldır, pandemi ve deprem dönemlerinde hastaneye emek veren çalışanların da bulunduğunu vurguladı. "Yönetim kurulu başkanının tutuklanmasının faturası neden çalışanlara kesiliyor?" diye soran Karaca, çalışanların alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceğinin açıklanmasını istedi. Cumartesi günü mağdur sağlık emekçileriyle bir araya geldiklerini belirten Karaca, çalışanların taleplerinin alacaklarının patronun malvarlığından karşılanması ve haklarının belirsizliğe terk edilmemesi olduğunu ifade etti.

Karaca, bütün mağdurların imzasını taşıyan mektubu Sağlık Bakanına sunarak, "İstedikleri sadaka değil, hakları. Derhal sorumluluk almanızı bekliyoruz" dedi.

150 BİNİ AŞKIN SAĞLIK YÖNETİMİ MEZUNU ATAMA BEKLİYOR

Sağlık Yönetimi bölümlerinden 150 bini aşkın mezun verildiğini hatırlatan Karaca, bu alanda eğitim alan gençlerin Bakanlığın kadro cetvelinde meslek unvanlarının dahi bulunmadığına dikkati çekti.

Sağlık yönetimi, ekonomi, insan kaynakları ve planlama eğitimi alan mezunların istihdam edilmediğini belirten Karaca, 2020 yılında görev tanımlarının belirlenmesi amacıyla çalıştay düzenlendiğini ve raporun Bakanlığa sunulduğunu, ancak aradan altı yıl geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Karaca, "Bölüm var, mezun var, eğitim var; kadro yok, görev tanımı yok, istihdam politikası yok" diyerek kurumlarda idari personel ihtiyacı sürerken mezunların atama beklediğini vurguladı. Bakanlığa meslek tanımlarının ve kadro unvanlarının ne zaman oluşturulacağını soran Karaca, mezunların talep ettiği 5 bin kadronun açılıp açılmayacağını gündeme getirdi.

"KAMU ADINA HİZMET ÜRETİYOR AMA KAMU ÇALIŞANI SAYILMIYORLAR"

Karaca, Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan 13 bin grup elemanının da temel çalışma haklarından yoksun bırakıldığını söyledi. Kadro ve iş güvencesi bulunmayan çalışanların ücret, izin ve kıdem haklarının belirsiz olduğunu belirten Karaca, eş durumu tayini yapamayan çalışanların doğum ve askerlik sonrasında işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

ASM grup elemanlarının kamu adına sağlık hizmeti ürettiklerini ancak kamu çalışanı sayılmadıklarını vurgulayan Karaca, bu emekçilerin kadro, iş güvencesi ve özlük hakları sorunlarının çözümü için Bakanlığın hangi adımları atacağını sordu.

"DEPREMDE HASTANELERDE YAŞAMINI YİTİREN 193 KİŞİ İÇİN HALA HESAP SORULMADI"

Karaca'nın konuşmasındaki başlıklardan biri de 6 Şubat depremlerinde hastanelerde yaşanan ölümler ve sorumluların hesap vermemesi oldu. İnsanların tedavi olmak için gittikleri hastanelerde yaşamını yitirdiğini belirten Karaca, İskenderun Devlet Hastanesinde 125, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 68 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İskenderun Devlet Hastanesi için 2012 yılında "göçme durumu" raporu hazırlandığını, 2016 yılında depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini ve 2019'da yeni hastane yatırım programına alındığını belirten Karaca, buna rağmen hastanenin 2023 yılına kadar hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Aradan neredeyse dört yıl geçmesine rağmen 125 kişinin ölümüne ilişkin hala iddianame hazırlanmadığını vurguladı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi için de yıllarca depreme dayanıksızlık uyarıları yapıldığını belirten Karaca, buna rağmen sorumlular hakkında soruşturma izni verilmediğini ve yapılan itirazların reddedildiğini ifade etti. "Bu hastaneleri kimler bile bile açık tuttu? Bilimsel raporları görmezden gelen, tahliye ve güçlendirme kararlarını geciktiren yöneticiler neden hesap vermiyor?" diye soran Karaca, Adalet Peşinde Aileleri Platformunun taleplerini de gündeme taşıdı. Karaca, sorumlular hakkında soruşturma yürütülmesi, kamu hastanelerinin deprem güvenliği envanterinin açıklanması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Karaca, "Sağlık emekçisinin hakkını, hastanın yaşamını ve yurttaşın adalet talebini güvenceye almak sizin göreviniz. Bu sorumluluktan kaçamazsınız." ifadesini kullandı.