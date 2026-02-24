Emine Polat\'tan Vekil Avukata Şikayet

ANTALYA'da yaşayan Emine Polat (37), 2024 yılında hayatını kaybeden boşandığı eşinden kalan 197 bin liralık sigorta tazminatı, vekil tayin ettiği avukat tarafından tahsil edilmesine rağmen büyük bir kısmının kendisine ödenmediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Avukatın bugüne kadar küçük miktarlarla yaklaşık 88 bin TL ödeme yaptığını söyleyen Polat, "197 bin lira benim değil, çocuklarımın hakkı. Bir anne olarak gerçekten çaresizim" dedi.

Emine Polat, boşandığı eşinin 24 Nisan 2024 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından müşterek çocukları adına sigorta tazminatının tahsili için avukat tuttu. Polat, tuttuğu avukatın hesabına sigortadan yatırılan 197 bin liranın, yaklaşık 2 yıldır kendisine ödenmediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

20 BİN TL VEKALET ÜCRETİYLE ANLAŞTI

Emine Polat, eski eşinin ölümünün ardından şu anda biri 5, diğeri 17 yaşında müşterek çocuklarının parasal haklarının tahsili için 30 Nisan 2024 tarihinde anlaştığı avukat İ.Ü.'yü vekil tayin ettiğini, sadece 20 bin TL vekalet ücreti karşılığında anlaştıklarını, aralarında yazılı bir sözleşme olmadığını söyledi.

'SÜREKLİ OYALANDIM'

Süreçle ilgili bilgi almak istediğinde avukatın kendisini çeşitli gerekçelerle oyaladığını ileri süren Polat, ilgili sigorta şirketi nezdinde yaptığı araştırmada, 4 Haziran 2024 tarihinde 197 bin TL'nin avukatın hesabına yatırıldığını öğrendiğini söyledi. Sigorta şirketinden dekont örneğini de temin ettiğini belirten Polat, belgenin dosyaya alındığını kaydetti.

'PARAYI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ'

Avukatla yeniden iletişime geçtiğini anlatan Polat, "Telefonla konuştuğumuzda parayı aldığını söyledi. Yüz yüze görüşmemiz gerektiğini belirtti. Görüşmede parayı başka bir yerde kullandığını, daha sonra bana vereceğini söyledi. Acil ihtiyacım olduğunu bildiği halde ödeme yapmadı. Şikayetçi olacağımı söylediğimde ise 'İstediğin yere şikayet edebilirsin' dedi" diye konuştu. Avukatın bugüne kadar yalnızca küçük miktarlarda yaklaşık 88 bin TL ödeme yaptığını, hala ödemesi gereken büyük bir miktar kaldığını söyleyen Polat, "2 yıl boyunca bana sadece 2 bin, 5 bin, 10 bin lira gibi ödemeler yaptı. Onları da yalvara yalvara aldım. Kendimi dilenci gibi hissettim" dedi.

İKİ ÇOCUĞU DA HASTA

5 yaşındaki çocuğunun epilepsi hastası olduğunu, 17 yaşındaki çocuğunun şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Polat, çocuklarının psikolojik destek aldığını, bazı ilaçlar devlet tarafından karşılanmadığı için almakta zorlandığını ifade etti. Kendisinin de dizinden sakatlık geçirdiğini ve çalışamadığını anlatan Polat, geçimini evde bakım yardımı ile sağlamaya çalıştığını kaydetti.

'ELİMDEN TUTUN'

Emine Polat, sigorta şirketinden dekontu aldıktan bir gün sonra ödeme yapılmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, ardından CİMER ve avukatın kayıtlı olduğu baroya da şikayet dilekçesi verdiğini söyledi. Avukat hakkında icra takibi başlattığını ancak sürecin durdurulduğunu ifade eden Polat, maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden işlem başlatamadığını belirtti. Polat, "197 bin lira benim değil, çocuklarımın hakkı. Bir anne olarak gerçekten çaresizim. Devletime sesleniyorum, elimden tutun" dedi. DHA muhabirinin ulaştığı avukat İ.Ü. ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.