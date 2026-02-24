Emine Polat'tan Vekil Avukata Şikayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Polat'tan Vekil Avukata Şikayet

Emine Polat\'tan Vekil Avukata Şikayet
24.02.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emine Polat, boşandığı eşinden kalan sigorta tazminatının avukatı tarafından ödenmediğini iddia etti.

ANTALYA'da yaşayan Emine Polat (37), 2024 yılında hayatını kaybeden boşandığı eşinden kalan 197 bin liralık sigorta tazminatı, vekil tayin ettiği avukat tarafından tahsil edilmesine rağmen büyük bir kısmının kendisine ödenmediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Avukatın bugüne kadar küçük miktarlarla yaklaşık 88 bin TL ödeme yaptığını söyleyen Polat, "197 bin lira benim değil, çocuklarımın hakkı. Bir anne olarak gerçekten çaresizim" dedi.

Emine Polat, boşandığı eşinin 24 Nisan 2024 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından müşterek çocukları adına sigorta tazminatının tahsili için avukat tuttu. Polat, tuttuğu avukatın hesabına sigortadan yatırılan 197 bin liranın, yaklaşık 2 yıldır kendisine ödenmediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

20 BİN TL VEKALET ÜCRETİYLE ANLAŞTI

Emine Polat, eski eşinin ölümünün ardından şu anda biri 5, diğeri 17 yaşında müşterek çocuklarının parasal haklarının tahsili için 30 Nisan 2024 tarihinde anlaştığı avukat İ.Ü.'yü vekil tayin ettiğini, sadece 20 bin TL vekalet ücreti karşılığında anlaştıklarını, aralarında yazılı bir sözleşme olmadığını söyledi.

'SÜREKLİ OYALANDIM'

Süreçle ilgili bilgi almak istediğinde avukatın kendisini çeşitli gerekçelerle oyaladığını ileri süren Polat, ilgili sigorta şirketi nezdinde yaptığı araştırmada, 4 Haziran 2024 tarihinde 197 bin TL'nin avukatın hesabına yatırıldığını öğrendiğini söyledi. Sigorta şirketinden dekont örneğini de temin ettiğini belirten Polat, belgenin dosyaya alındığını kaydetti.

'PARAYI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ'

Avukatla yeniden iletişime geçtiğini anlatan Polat, "Telefonla konuştuğumuzda parayı aldığını söyledi. Yüz yüze görüşmemiz gerektiğini belirtti. Görüşmede parayı başka bir yerde kullandığını, daha sonra bana vereceğini söyledi. Acil ihtiyacım olduğunu bildiği halde ödeme yapmadı. Şikayetçi olacağımı söylediğimde ise 'İstediğin yere şikayet edebilirsin' dedi" diye konuştu. Avukatın bugüne kadar yalnızca küçük miktarlarda yaklaşık 88 bin TL ödeme yaptığını, hala ödemesi gereken büyük bir miktar kaldığını söyleyen Polat, "2 yıl boyunca bana sadece 2 bin, 5 bin, 10 bin lira gibi ödemeler yaptı. Onları da yalvara yalvara aldım. Kendimi dilenci gibi hissettim" dedi.

İKİ ÇOCUĞU DA HASTA

5 yaşındaki çocuğunun epilepsi hastası olduğunu, 17 yaşındaki çocuğunun şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Polat, çocuklarının psikolojik destek aldığını, bazı ilaçlar devlet tarafından karşılanmadığı için almakta zorlandığını ifade etti. Kendisinin de dizinden sakatlık geçirdiğini ve çalışamadığını anlatan Polat, geçimini evde bakım yardımı ile sağlamaya çalıştığını kaydetti.

'ELİMDEN TUTUN'

Emine Polat, sigorta şirketinden dekontu aldıktan bir gün sonra ödeme yapılmaması üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, ardından CİMER ve avukatın kayıtlı olduğu baroya da şikayet dilekçesi verdiğini söyledi. Avukat hakkında icra takibi başlattığını ancak sürecin durdurulduğunu ifade eden Polat, maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden işlem başlatamadığını belirtti. Polat, "197 bin lira benim değil, çocuklarımın hakkı. Bir anne olarak gerçekten çaresizim. Devletime sesleniyorum, elimden tutun" dedi. DHA muhabirinin ulaştığı avukat İ.Ü. ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA

Sigorta, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Polat'tan Vekil Avukata Şikayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir
ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj ABD tehdidi altındaki İranlıların telefonlarına esrarengiz mesaj
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına saatler kala iki sakatlık
Yalova’da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma Yalova'da 14 aylık bebeğin yaralandığı olayda pes dedirten savunma
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan’da görülecek Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 21 Nisan'da görülecek
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:25
Gerçekleşirse yer yerinden oynar Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Gerçekleşirse yer yerinden oynar! Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:12. #7.13#
SON DAKİKA: Emine Polat'tan Vekil Avukata Şikayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.