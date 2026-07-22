Ender Bayık'ın Yenilikçi Karpuz Sandviçleri - Son Dakika
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Ender Bayık'ın Yenilikçi Karpuz Sandviçleri

Ender Bayık\'ın Yenilikçi Karpuz Sandviçleri
22.07.2026 09:48
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Antalya'da seyyar esnaf Ender Bayık, karpuz ve peynirle hazırladığı sandviçlerle serinletiyor.

ANTALYA'da seyyar şarküteri esnafı Ender Bayık (22), yaz aylarında yoğun tüketilen karpuz ve peyniri bir araya getirerek hazırladığı 'karpuz sandviç'leri, kentin kalabalık bölgelerinde, plajda sıcaktan bunalanlara ikram ediyor. Olumlu geri dönüşler aldığını aktaran Bayık, "Hem Yörük kültürümüz yürüsün hem de insanlar serinlesin diye böyle bir fikir sunduk" dedi.

Kentte şarküteri sektöründe 13 yaşından beri çalışan ve 2,5 yıldır kendi işini yürüten Ender Bayık, yaklaşık 3 hafta önce karpuz dilimlerinin arasına peynir ve kuzukulağı ekleyerek, yeni bir sandviç konsepti geliştirdi. Haftanın 3 günü kentin Işıklar, Kapalı Yol ve Konyaaltı Sahili gibi kalabalık noktalarına giden Bayık, paketlediği ürünleri kentin sıcağından bunalanlara ikram ediyor.

'BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR'

Ürünün ortaya çıkış hikayesini ve amacını anlatan Ender Bayık, "Karpuz- peynir, yazın sıcaklarda herkesin yediği bir ikili. Ben de şarküteri esnafı olduğum için peynire daha güzel lezzet katabileceğimizi düşündüm. Arasına kuzukulağı ekleyerek karpuz ve peynir şeklinde bir sandviç oluşturduk. Bizim kültürümüzde zaten bu var. Ben de hem Yörük kültürümüz hem kendi has geleneklerimiz yürüsün diye böyle bir şey yaptım" diye konuştu. Hazırladığı paketli ürünlerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade eden Bayık, "Kutumuzu, poşetimizi güzel bir şekilde hazırladık. İnsanlara dağıtıyoruz sıcaklarda. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. İnsanlar serinlesin diye böyle bir fikir sunduk" ifadelerini kullandı.

'YABANCI TURİSTLER 'WOW' DİYEREK YANIMA GELİYOR'

Sahilde yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de ürüne yoğun ilgi gösterdiğini ve tepsiyi görünce şaşırdıklarını belirten Ender Bayık, "Turistler tepsiyi elimde görünce 'Wow' diyor. Merak edip yanıma geliyorlar, ben de onlara ikram ediyorum. Lezzetini çok beğeniyorlar; böyle bir şeyin Türkiye'de olduğunu duyduklarında memnun kalıyorlar, yüzleri gülüyor. Onları öyle görünce biz de gülüyor, memnun kalıyoruz" dedi.

Yerleşik bir dükkan açıp açmayacağına dair sorular aldığını da kaydeden Bayık, "Şu an öyle bir düşüncem yok. Ama inşallah güzel ilerlersek ileriki zamanlarda olabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Antalya, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ender Bayık'ın Yenilikçi Karpuz Sandviçleri - Son Dakika

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