- BM: " Endonezya'daki tekne faciasında 76 Arakanlı Müslüman öldü veya kayıp"
JAKARTA - Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Endonezya açıklarında Arakanlı mültecilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 76 kişinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi.
Endonezya'nın Açe bölgesi açıklarında Arakanlı mültecileri taşıyan tekenin alabora olması sonucu facia yaşandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, çarşamba günü yaşanan kazada 76 Arakanlı mültecinin öldüğü veya kaybolduğu belirtildi. En az 151 kişinin bulunduğu teknedeki 75 kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının doğrulanması halinde bu sayının Arakanlıların bu yıl içinde yaşadığı en büyük can kaybı sayısı olacağı kaydedildi. BM açıklamasında, kurtarılan mültecilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Çarşamba günü alabora olan teknenin üstünde yardım bekleyen Arakanlı mültecilere ilk olarak balıkçılar ulaşmış, bölgede daha sonra arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.
Myanmar'da baskıdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, Endonezya'ya ulaşabilmek için teknelerle denize açılıyor.
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