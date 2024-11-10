Enes Güran Duruşmada Gözyaşlarıyla Savunma Yaptı

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AĞABEY ENES GÜRAN AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 3'üncü gününde de sürüyor. Duruşmada Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran, huzura çağrıldı. Enes Güran, savunmasında gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme Başkanının Enes Güran'a söyleyeceklerini sorması üzerine, "İfadelerde çelişkiden bahsediyorlar ama jandarmada bana işkence yapan bile bu mahkemede bana bakıyor. Benim annemin videosunu izletip gülüyorlardı. Etmedikleri hakaret kalmadı. Kardeşimi gelinlikle gördüm rüyamda. Ceset bulunduğu zaman neden bize bunu yaptılar? Ağladığım tek işi ağabeyimdi" dedi.

Bu sırada Arif Güran, ağlayarak salondan ayrıldı. Yüksel Güran ise başındaki eşarbı çıkararak, basın mensuplarına yönelik, 'Bunu da gösterin' dedi.

'YILLARCA CEZAEVİNE ATIN, BENİ NARİN'İMLE SUÇLAMAYIN'

Ardından devam eden Enes Güran, "Amcanla annen arasında ilişki var mı diye soruyorlar. Jandarmada bizi her daim ezdiler. Kolumdaki ısırık izini gösterdim. 'Narin mi ısırdı' dediler. 'Annen öldü, baban öldü' dediler bana. Bana sahte avukat getirdiler. 'Sen yapmışsan itiraf et. Biz yaşı küçük deriz, cezaevine girmezsin' dediler. Annemi dövdükleri videoyu gösteriyorlardı. Nevzat Bahtiyar'ın kralı da gelse, Salim Güran'ın kralı da gelse, benim kardeşimi benim evimden alamaz. Benim canım gitse de hayatta susmam. Beni yıllarca cezaevine atın. Beni Narin'imle suçlamayın" diye konuştu.

'YAPABİLİRSEK, DARA 2 ÜS BÖLGESİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Enes Güran'ın avukatı Mahir Akbilek, savunmasında, "Dar alan baz çalışması ile ilgili Diyarbakır Barosu avukatları 1 hafta sonra inkar edecekleri açıklamaları yapmasınlar. Baz çalışması kesin delildir, 'Ayak izidir' gibi cümleleri kullanmasınlar. Yarın öbür gün o dar alan baz çalışması onlar için uygulanır, bu sözleri önlerine konur. Bu sözlerden sizi yarın vururlar. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesini basından edindik. Vahşi cinayetin yer zaman dilimi tarihi, CMK'da sayılan kanuni delilerin hükmüne sahip değil. Sanırım biz ispatlamak zorunda kalacağız. Biz maddi delillerin peşinden koşuyoruz. Dara 2 görüntüleri geldi. Yapabilirsek bunları iyileştirmeye çalışacağız. Biz hala başka görüntüler olduğunu düşünüyoruz. Aile konutunda aşırı su tüketildiğinin tespit edildiği belirtildi. Cinayet delillerinin bu yolla yok edildiği kamuoyuna paylaşıldı. Halı ve battaniyelerin yıkandığı paylaşıldı. Ailenin Hizbullah üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı. Aynı anda mevcut hükümetin koruması altında olduğu pompalandı. Aile konutunun altında cephanelik olduğu, hatta esir alınacak kişilerin kalması için hücrelerin olduğu pompalandı. Biri kendini tutamadı, Tavşantepe kitabı ortaya atıldı. Ciddi ciddi profesörler bunu tartıştı. Bir Diyarbakır milletvekilinin aileyi koruması altına aldığı pompalandı. Bir ÖSO komutanının köye gelerek aileyle görüştüğü pompalandı kamuoyuna. Bir sürü bu şekilde bilgi pompalandı. Biraz empati yapıldığından bunun sosyolojik sonuçları aşikardır. Güran ailesi kavramı da tuttu. Bir aşiret kavramı yarattı. Nevzat, bu kadar soğukkanlı bir adam ben görmedim hayatımda. ya çok büyük bir tevekkül sahibi, kaderine teslim, ya da içinden gülüyordur. Daraltılmış baz çalışmasını kabul etmiyoruz. Enes Güran hakkında ev hapsi dahil adli kontrol hükümleri uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

'BAHTİYARLAR KORUNMUŞ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Enes Güran'ın diğer avukatı Mustafa Demir ise savunmasında, "Diyarbakır Adliyesinde şüphelilere ne muamele yapıldığını herkes biliyor. Daraltılmış baz sinyalleriyle tespit mümkünmüş. Araştırdık. Bu işe yetkin kişilerle görüştük. Mantığını anlamaya çalıştık. Kendimizce araştırdık. Telefonlarımız ve baz hem alıcı hem vericidir. İddianamede net bir şey yok. Ölüm sebebi, yeri, cinayet saati yok. Dosyada Bahtiyarlar korunmuş diye düşünüyorum. Mehmet Bahtiyar'ın ifadesinde 'Nevzat Bahtiyar ile bütün gün Çarıklı'daydık' dedi. Bir şeylere hazırlık yapılmış. 16.22'de Nevzat dere yatağından ayrılıyor. Gönenli'ye gitti. Dar alan baz çalışmasında ise 16.35'te köye gitti. Gönenli'den 16.46'da ayrılıyor. 1 kilometre mesafe gitmiş. Baz kayıtlarında yok. Salim Güran 18.56'ya kadar Arif'in evinin orada gözüküyor. Ama okulun güvenlik kamerasında aracıyla gidiyor. Herkesin dayandığı HTS artık bir yalan. Biz buna itibar edebilir miyiz?" dedi.

Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gece cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiğine dair HTS kaydıyla ilgili de, "Narin'in cansız bedeninin bırakıldığı yerde mısır tarlası yok. Pamuk tarlası var. Daraltılmış baz, tam konum versene? Mezarlığın orası da mısır tarlası" diye konuştu.

Duruşmaya, ara karar için müzakere yapılması amacıyla saat 00.45'e kadar ara verildi.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,