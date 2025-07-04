Engelli Çiftin Lösemi Mücadelesi

ARTVİN'in Hopa ilçesinde yaşayan engelli çift Melek (48) ve Nail Kaya (51), 9 yaşında lösemiye yakalanan oğulları Batuhan Kaya (16) için verdikleri zorlu mücadeleyle örnek oldu. Çocukları için yıllarca hastanelerde yaşayan Kaya çiftinin, 2 ayrı ilik nakli sürecinin ardından oğulları sağlığına kavuştu. Nail Kaya, "Engelli anne ve baba olarak çocuğumuzun bakımı bizim için çok zor oldu. Çok zor süreçlerden geçtik" dedi.

Engelli çift Melek ve Nail Kaya'nın küçük oğlu Batuhan'a, 2018 yılında 9 yaşındayken lösemi teşhisi kondu. Artvin'den Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen Batuhan için tedavi süreci başladı. Burada Batuhan'ın ilik nakli olması gerektiği belirlendi. Ancak aile içinde uygun verici bulunamadı. Trabzon'da nakil imkanı olmadığı için Samsun'a gelen aile, burada yurt dışından bulunan bir ilik ile umutlandı. Batuhan Kaya, 2018'de ilik naklini başarılı bir şekilde geçirdi ve memleketine geri döndü. Ancak 7 ay sonra hastalık tekrarlayınca Batuhan Kaya yeniden Samsun'a getirildi. 2019'da bu kez Türkiye'den tanımadıkları 33 yaşındaki bir kadından bulunan ilikle ikinci ilik nakli yapıldı. Polio sekeli hastalığı nedeniyle bir yaşından beri yürüme yetisini kaybeden Nail Kaya, ikinci nakilden sonra oğlunun sağlık durumunun oldukça iyi seyrettiğini söyledi.

OĞLUM SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Oğlunun şu anda iyi olduğunu belirten Nail Kaya, "2018'de 9 yaşındaki oğlum Batuhan'a lösemi tanısı konuldu. Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye başlandı. Nakil olması gerekiyordu. Nakil olması için de ilik bulunması lazımdı. Bizden hiç kimseden uymadı. Sonra nakil için Samsun'a geldik. Yurt dışından bir ilik bulundu. Yurt dışından ilik geldi. 2018'de nakil oldu. Çok iyiydi. Artvin'e geri gittik. 7 ay sonra hastalık tekrarladı. Tekrar ambulansla Samsun'a getirdik ve tedaviye başlandı. 2019'da tekrar ilik nakli yapıldı. Bu sefer Türkiye'den 33 yaşında bir bayan ilik vermiş. Kendisini tanımıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Şimdi Batuhan çok iyi, tedavi iyi gitti. Batuhan şimdi 16 yaşına geldi" dedi.

İNSANLAR İLİK VERMEKTEN KORKMASIN

İlik verme konusunda insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kaya, "İnsanlar ilik verirken sakat kalacaklarını iliğin belden alındığını falan zannediyorlar. Halbuki 2 ünite kan veriyorlar. Uyduğu zamanda bir koldan veriyorlar, diğer koldan kanı geri alıyorlar. Hiçbir zararı, hiçbir yan etkisi yok. Ama insanlar hala bunun bilincinde değil. Çok insan var, hala ilik bekliyorlar. İlik bulunmuyor. Aslında herkes örnek verse, herkes bu konuda bilinçlense ilik aramaya bile gerek kalmayacak" diye konuştu.

Batuhan'ın hastalığı nedeniyle eğitim hayatında aksamaların da olduğunu belirten Kaya, "Batuhan okula gidiyordu. Çok da başarılı bir öğrenciydi. Ama lösemi hastalığı Batuhan için çok zor geçti. Bir de o zaman çocuktu zaten. Cıvıl cıvıl hiç yerinde duramayan bir çocuktu. Onu 3-5 sene hastaneye mahkum etmek çok zor oldu. Psikolojik sorunlar da yaşadık. Çok kötü ve çok ağır yollardan geçtik. Çocuğumu kaybedeceğime inanmış durumlara bile gelmiştim. O durumdan bu duruma geldik. Batuhan ilkokulunu ve ortaokulun 1'inci sınıfını Artvin'in Hopa ilçesindeki okulunda okudu. Ortaokulun 2 ve 3'üncü sınıfını hastanede, 4'üncü sınıfını evde okumak zorunda kaldı. Lise 1'i de Hopa'da okudu. Hastalığı devam edince okul kaydını sildirmek zorunda kaldık ve Lise 2'yi de şu anda açık öğretimden okuyor" dedi.

ENGELLİ ANNE VE BABA OLARAK ÇOK ZOR SÜREÇLERDEN GEÇTİK

Engelli anne ve baba olarak çocuklarının sağlığına bakmakta çok zorlandıklarını belirten Kaya, "Ben 1 yaşındayken yapılan yanlış iğne sonucu polio sekeli hastalığına yakalanarak hayatımı tekerlekli sandalyede sürdürmeye başladım. Eşim Melek Kaya da akraba evliliği nedeniyle 15 yaşından sonra skolyoz hastalığına yakalandı ve o da tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Engelli anne ve baba olarak çocuğumuzun bakımı bizim için çok zor oldu. Oğlumun tedavisinde eşim, KİT odasına girmesi gerekiyordu, giremedi. Bir komşumun kızını getirdik. İlk nakilde o baktı. İkinci nakilde de KİT'e girdiğin zaman refakatçi değişimi olmuyor ama biz mecburiyetten değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü komşumun kızı artık sıkıldı, gencecik bir kızdı. Sonra ablamı KİT odasına sokmak zorunda kaldık. Ondan sonra oğlum yoğun bakıma gitti. Çok zor süreçlerden geçtik. Bu süreçte de yanımızda iyi ki Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) vardı. Bu dernekte kaldık. Gidecek bir yerimiz yoktu. Çok zor durumda kalabilirdik burası olmasaydı" diye konuştu.

OKULUMU ÖZLEDİM

Hastalığını yendiğini belirten Batuhan Kaya ise "9 yaşından beri lösemi ile mücadele ediyorum. Eğitim hayatıma zaman zaman hastanede ya da evde devam etmek zorunda kaldım. Okul arkadaşlarımı çok özledim. Bu süreçte ailem hep yanımdaydı. Hastalığım nedeniyle liseyi açık öğretimden okuyordum. Şimdi okula gitmek istiyorum" dedi.