Engelsiz Şenlikte Özel Çocuklar Bir Araya Geldi

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BURSA'da, Yıldırım İlçe Belediyesi tarafından, Cumalıkızık Ormanı Parkı'nda gerçekleştiren 'Engelsiz Şenlik etkinliğiyle 2 bin kişiyi bir araya getirdi. Bu yıl 2'incisi düzenlenen Engelsiz Piknik Şöleni'nde özel çocuklar mutfak yarışmaları kapsamında yaptıkları yemekler ile jüri karşısına geçerek el becerileri ile yaptıkları el sanatları ürünlerini de sergileme fırsatı buldular. Engelsiz Şölende piknikler yapılırken özel çocuklar renkli aktiviteler ile doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediye tarafından Cumalıkızık Orman Parkı'nda gerçekleştirilen Piknik şöleninde, Engelsiz Yaşam Yemek Yarışması'na katılan özel çocuklar en güzel yemeği hazırlamanın heyecanını yaşadı. Düzenlenen 'Engelsiz Şölen'de özel çocukların kendi başlarına hayatlarını devam etmeleri ve özgüvenlerini artırmak adına, çorbada tuzlarının olması hedeflendi. Usta aşçılara taş çıkartırcasına mutfakta tezgah başına geçen özel çocuklar, yaptıkları yemekler sonrasında tabaklarını jürinin beğenisine sunarak dereceye girmeye çalıştı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından özel çocuklara madalya ve sürpriz hediyeler takdim edildi. Yıldırım İlçesi'ndeki 'Engelsiz Şölen'de özel çocuklar kendi becerileri ile ürettikleri el sanatları ürünlerini de sergileme fırsatı buldu. Özel çocuklar, sahneye çıkarak Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu ve çalınan şarkılara işaret dili ile eşlik etti. Engelsiz Şölen'de çocuklar ve aileleri çalınan müzikler ile doyasıya eğlendi.

'ONLARA İMKAN VERİLİRSE YAPAMAYACAKLARI BİRŞEY YOK'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " Bursa'nın özel çocuklarına hep inandım ve güvendim. Onlara yeter ki imkan tanınsın, güzel ortamlar verilsin. İnanın, başaramayacakları hiçbir şey yok. Engelsiz Yaşam Okulumuzda 13 farklı branşta özel kardeşlerimize eğitim imkanı sağlıyoruz. Burada verdiğimiz eğitimlerle özel çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Burada aldıkları eğitimlerin ardından konservatuara ve üniversitelere giden özel yavrularımız var. Her biriyle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"BİRÇOK KARDEŞİMİZİ İSTİHDAMA KAZANDIRDIK "

Başkan Oktay Yılmaz, "7 bin dezavantajlı kardeşimize eğitim imkanı sağladık. Yıldırım İstihdam Merkezimiz ve İŞKUR birliğinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 5 yılda tam bin 750 özel kardeşimizi işe yerleştirdik" dedi.

Haber: Kazım BULUT- Kamera: BURSA,