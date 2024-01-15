 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı

Hatay'da bir araya gelen 70 motorcu, depremin yıl dönümüne sayılı günler kala birlik mesajı verdi. Motosiklet tutkunları, Antakya'da düzenlenen etkinlikte şehir turu yaparak istiklal marşı okudu. Depremin ilk gününden itibaren bölgede olan motorcular, AFAD gönüllüsü olarak çalışmaktadır ve eğitimler vermektedir. Hatay'ı, Maraş'ı, İskenderun'u, Adana'yı ve Osmaniye'yi unutmadıklarını ve her zaman birlikte olacaklarını belirttiler.

15.01.2024 - 09:02,
Abone Ol

Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da bir araya gelen 70 motorcu asrın felaketini unutturmamak adına birlik mesajı verdi.

Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmamak adına Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenliyorlar.

Osmaniye, Adana ve Kadirli'den yola çıkan motosiklet tutkunları, depremin yok ettiği Antakya'da birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Yaklaşık 70 motosikletçinin katıldığı etkinlikde; şehir turunun ardından kent meydanında istiklal marşı okundu. Hüzünlü anların yaşandığı etkinlik, motorcuları duygulandırdı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını söyleyen Kadirli'li motorcu Kaan Batur, "Depremin ilk gününden itibaren bölgedeyiz. Yine AFAD gönüllüsü olarak çalışmaktayız. Kulübümüz; birçok kişiye ilk yardım eğitimleri ve AFAD eğitimleri verdi. İlk gününden, 1 seneye yakın zaman geçti. Hala buradayız. Her zaman geleceğiz. Her zaman Hatay'ımızla, Maraş'ımızla, İskenderun'umuzla, Adana'mızla, Osmaniye'mizle birlikte olacağız. Unutmadık. Unutmayacağız" dedi.

Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay, Deprem, Etkinlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı - Son Dakika


09:00
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33
Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18
Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04
Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04
Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53
İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44
Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır

Son Dakika
09:00 İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
08:46 Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 170 şüpheli tespit edildi! 133'ü yurt dışında, 18'i yakalandı
08:33 Antalyaspor'un gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Jehezkel'e tepkiler çığ gibi: Siyonist köpek defol
08:18 Beşiktaş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Nazlı Hilal Yalman'ın Cenazesi Bursa'da Defnedildi
08:04 Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
08:04 Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası bombayı patlattı! İşte Arda Güler'in lakabı
07:53 İzmir'de genç, sevdiği kızı vermeyen aile bireyleriyle sokak ortasında çatıştı
07:44 Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti zor durumdadır
07:05 Düğünde halay çeken eski sevgilisini öldürüp intihar etti
00:35 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 09:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Enkaz kentte motorculardan birlik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement