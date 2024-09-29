Erbakan: Adil Ekonomik Model ve Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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Erbakan: Adil Ekonomik Model ve Erken Seçim Çağrısı

Erbakan: Adil Ekonomik Model ve Erken Seçim Çağrısı

YRP Genel Başkanı Erbakan, kamu israfını önleyecek adil ekonomik model ve erken seçim talep etti.

29.09.2024 15:46
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Paylaşımda adaletin olduğu adil ekonomik modeli kuracağız. Yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi de kamuda israfı önlemek. Milli kaynak paketlerini de devreye sokacağız." dedi.

Partisinin Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen il divan toplantısında konuşan Erbakan, seçimler öncesinde ortaya koydukları mutabakat metnine uyulmadığını söyledi.

Vatandaşın vergi yükünün yüzde 200 arttığını, faizlerin de "fırladığını" savunan Erbakan, "Artık bu milletin Milli Görüş'e, Yeniden Refah'a kavuşması lazım. Onun için de en kısa zamanda bir erken seçim olmalı. Şimdi Orta Vadeli Program'da, 'Beni iktidarda tutarsanız, iktidarda kalırsam, önümüzdeki üç senede borç faiz, zam, vergi ekonomisini uygulamaya devam edeceğim' diyor. Bu millet sizi niye iktidarda tutsun? Bir an evvel getirin sandığı, bir an evvel değişim gerçekleşsin, millet Milli Görüş'e kavuşsun." diye konuştu.

İktidara gelmeleri durumunda yapacakları çalışmaları anlatan Erbakan, şunları söyledi:

"Bizim ne yapacağımız 50 senelik Milli Görüş tarihinde zaten gözüküyor. Yine aynısı olacak. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Milli Görüş'ün ekonomi modeli uygulanacak. Paylaşımda adaletin olduğu adil ekonomik modeli kuracağız. Yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi de kamuda israfı önlemek. Milli kaynak paketlerini de devreye sokacağız. Bunlar olunca ne oluyor, denk bütçe oluyor."

Denk bütçeyle artık borç almayacaklarını ve faiz ödemeyeceklerini ifade eden Erbakan, "21 senede ödedikleri 598 milyar dolar faizle neler yapılabilirdi, onu arkadaşlarımız çıkarmışlar. 402 Osman Gazi Köprüsü, 688 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 bin 200 F-35 savaş uçağı, 22 Akkuyu Nükleer Santrali, 180 Togg otomobil fabrikası yapılabilirdi." dedi.

İsrail'in bölgede süregelen saldırganlığına değinen Erbakan, Irak, Gazze, Lübnan'dan sonra Ürdün, Suriye ve İran'ın saldırıya uğrayacağını, daha sonra hedefin Türkiye olacağını öne sürdü.

Fatih Erbakan, İncirlik ve Kürecik'teki ABD üslerinin kapatılması, Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattı üzerinden İsrail'e akaryakıt transferine ve ticarete tamamen son verilmesi taleplerini dile getirdi.

Partililerden üye kazanma çalışmalarını artırmalarını isteyen Erbakan, yeni göreve gelen il başkanı Nuri Özata'ya da başarılar diledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan: Adil Ekonomik Model ve Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika

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