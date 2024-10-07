Erciş'ten Gazze'ye Destek Kermesi - Son Dakika
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Erciş'ten Gazze'ye Destek Kermesi

Erciş'te liseli öğrenciler, Gazze'deki çocuklar için kermes düzenleyip bağış topladı.

07.10.2024 16:18
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Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, Gazze'deki çocuklar yararına kermes düzenledi.

Kaymakamlık öncülüğünde organize edilen kermeste Erciş İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ailelerinin yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler dilek balonlarını da havaya uçurdu.

Sergi alanını gezen Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, gençlerin anlamlı bir etkinlik düzenlediğini belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Bir yıl önce İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ağırlaştırdığını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İsrail, Lübnan'da da bu savaşı, bu soykırımı başlattı. Bu soykırıma karşı duran, Filistin'deki kardeşlerimize destek veren, sesini en güçlü şekilde duyuran Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bunu kimse inkar edemez. En son Birleşmiş Milletler zirvesinde bunu açık bir yüreklilikle söyledi. Lakin liderler nezdinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız gibi açık yüreklilikle, cesaretle bunu savunan hiç lider görmedik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bilge lider Aliya İzzetbegoviç'in söylediği gibi, 'Unutulan soykırım tekrarlanır' bunu hepimiz biliyoruz. İslam coğrafyasının uyanmasını istiyoruz."

Öğrencilerden Ufuk Merve Yılmaz da Filistin'deki zulmün bitmesini istediğini belirterek, "Dualarımızla onların yanındayız. Dilek balonları uçurduk. Gazze'nin özgür kalmasını istedik. Umarım dileklerimiz ve dualarımız kabul olur. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Ahsen İşleyen de "Kermeste elde ettiğimiz geliri Filistin'deki kardeşlerimize bağışlayacağız. Filistin'de İsrail'in yaptığı soykırımı lanetliyoruz. Kardeşlerimiz bir an önce kurtulacak inşallah." dedi.

Öğrenciler, Gazze ile ilgili çizdikleri resimleri de sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciş'ten Gazze'ye Destek Kermesi - Son Dakika

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