Erdem Yayınları 41. Yılını Kutladı

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Çocuk yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Erdem Yayınları'nın 41. yayın yılı, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yayınevinin geçmişten günümüze yolculuğunun anlatıldığı, katkıda bulanan çalışanlar ve çözüm ortaklarının onurlandırıldığı program, yayın dünyasından geniş katılımla gerçekleştirildi.

Erdem Yayınları'nın kurucusu Ebubekir Erdem ile yollarının pek çok defa kesiştiğini ve Erdem'in yapmak istediklerini yakından görme fırsatına eriştiğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili ve yazar Ayşe Böhürler, Erdem Yayınları'nın çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Biz çocuklarımıza Erdem Yayınları sayesinde kendi değerlerimizi taşıyan kitaplar okutma fırsatı bulduk. Böyle bir geleneği başlattığı için kendilerine minnettarız. 1960'larda, 'Türkiye neden geri kaldı?' sorusuna, 'İslami ve kültürel değerler'den dolayı cevabını veren bir aydın zümresi vardı. Onlar sadece Batı düşüncesini eksene alarak yayın dünyasında bir tahakküm kurmuşlardı. Erdem Yayınları böyle bir ortamda açan bir çiçek gibiydi." açıklamasını yaptı.

"Ebubekir Erdem'in en büyük eseri, çocuklarıyla birlikte sürdürdükleri bu yayınevidir"

Ebubekir Erdem'in hayatında Nurettin Topçu'nun büyük bir etkisinin olduğunu sözlerine ekleyen Böhürler, şöyle konuştu:

"Nurettin Topçu, 'Yarınki Türkiye'nin kurucuları, yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, ruh cephesinin maden işçileri olacaklardır.' der. 'Ruh cephesinin maden işçiliği' tabiri Erdem Yayınları'nı özetleyen ifadelerden birisidir. Onlar, gösterişsiz, kendi halinde çalışarak Türkiye'nin kaderini değiştirdiler ve yarınlara büyük hizmetlerde bulundular. Ebubekir Bey televizyon programıma konuk olduğunda, 'Gözüm açık gideceğim tek konu, bütün gayretime rağmen yazar olamamak.' demişti. Ebubekir Erdem'in en büyük eseri, çocuklarıyla birlikte sürdürdükleri bu yayınevidir. Bunun için hepinize minnettarız."

İstanbul'da öğrenciyken, Hareket dergisiyle tanıştığını ve Nurettin Topçu'nun faaliyetlerine katıldığını belirten Erdem Yayınları'nın kurucusu Ebubekir Erdem, 1974 yılında Dergah Kitapçılığı kurduklarını söyledi.

Okuduğu okulu bırakarak Cağaloğlu'na geldiğini sözlerine ekleyen Erdem, "1981'de Dergah'tan ayrılarak Derya Dağıtımı kurdum ve Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdik. Bu süreçte çocuklarımıza okutacak kitap bulamadığımızı fark ettik. Yine yurt dışına gittiğimiz bu dönemlerde orada kadim eserlerin çocuklar için uyarlandıklarını gördük ve Erdem Yayınları maceramıza başladık. Benden sonra da bayrağı gençler aldı ve yayınevini ilerletip geliştirdiler. Bugün 41. yılımızda, sizlerin övgüsüne mazhar olduğumuz kıymetli bir noktadayız. Bir baba için, evlatlarının yaptığı işlerle iftihar etmek ve onların aleyhinde hiçbir söz işitmemek en güzel hediyedir. Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımıza milli ve manevi temel değerleri verebilmek bizim için çok önemliydi ve bunu başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"41 yıl önce dikilen fidanın bugün kocaman bir çınar olduğunu görmenin gururu içindeyiz"

Erdem Yayınları'nın yayın hayatına başlamasının üzerinden 41 yıl geçtiğini belirten Erdem Yayınları Genel Müdürü Yunus Erdem, geçen zaman zarfında hem dünyada hem Türkiye'de birçok değişimin ve dönüşümün yaşandığını söyledi.

Erdem, yayınevi olarak sürekli ilerlemeye gayret sarf ettiklerini ifade ederek, "Bizler Erdem Yayınları'yla büyüdük. 41 yıl önce dikilen fidanın bugün kocaman bir çınar olduğunu görmenin gururu içindeyiz. Bildiğiniz üzere '40' kemale ermeyi temsil eder. Yayınevimizin 41 yılını, bu sürede yaptığımızı yayınları, işbirliği yaptığımız paydaşları hatırlayıp değerlendirmek için bu programı düzenlemek istedik. Bu süreçte bize güvenen okurlarımıza minnet, yanımızda olan dostlarımızla onur, yaptıklarımızla da gurur duyuyoruz." dedi.

Etkinliği, yayınevinin 40. yılında yapmayı planladıklarını fakat yaşanan deprem nedeniyle bunu yapamadıklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Hepimizi büyük üzüntüye boğan o süreçte bütün gücümüzü ve enerjimizi deprem bölgesindeki çocuklara ayırmak istedik. Her kitabın deprem bölgesinde yeniden imar edilecek hayatlar için bir umut olduğu inancıyla çalışırken buluşmamızı bugüne tehir ettik. Yayıncılık, gelecek nesillerin zihin dünyasını inşa etmek için çalışır. Erdem Ailesi olarak geçmiş, bugün ve gelecek akışına bir iz bıraktığımızın farkında olarak çalıştık. Çocukların neşesini, hevesini, geleceğe dair umutlarını çalışma prensibi edindik. Ülkemize ve çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluk hissi tüm çalışmalarımıza yansındı. Bugün sizleri 41 yıl öncesinden bugüne Erdem Yayınları'nın tarih içinde keyifli bir yolculuğa çıkartarak yayınevi olarak nasıl yürüdüğümüzü anlatmaya çalışacağız."

Erdem Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Dr. Melike Günyüz ise, geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da yayıncılık alanında önemli çalışmalar yapmak istediklerini ifade ederek, "Bugüne kadar yaptıklarımızı bir adım öteye nasıl taşırız diye düşündük ve bir dernek kurduk. Adı Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği, ÇOKGENÇ. Bu derneği kardeşlerim, çocuklarım, yeğenlerim ve farklı sektörlerden bizlere destek olan birkaç arkadaşımızla birlikte kurduk. Derneğimizin amacı, şimdiye kadar yapıp biriktirdiklerimizle birlikte kurumsal ve akademik olarak ülkemize katkı sunmaktır. ÇOKGENÇ olarak çocuk, gençlik ve kültür sanat alanında projeler ve akademik çalışma yapmak isteyenlere destek olmaya çalışacağız." bilgisini paylaştı.

1983'te yayımlanan ilk kitaptan başlayarak, yayınevinin çocuk edebiyatına verdiği önemi yansıtan seçkinin sunulduğu etkinlikte, serginin yanı sıra Erdem Yayınları'nın 41 yıllık yayın serüveninin anlatıldığı film gösterimi yapıldı.

AK Parti İstanbul milletvekilleri Büşra Paker, Rabia İlhan Kalender ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun Erdem ailesine plaket takdim ettiği etkinlik yayın dünyasından katılanlarla toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.