Erdoğan'dan Teğmenlere Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erdoğan'dan Teğmenlere Sert Tepki

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlere sert tepki gösterdi ve bu durumla ilgili araştırmalara başladıklarını belirtti. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin ordusu olduğunu vurgulayarak, ordunun yeniden yıpratılmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

07.09.2024 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılıç çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen 21'inci İmamhatipliler Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır" dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenlerin kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlere tepki gösteren  Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimizin göz bebeği kahraman ordumuz, maalesef, hiç hak etmediği sıfatlarla anılır oldu. Yanlış ellerde ordumuz yıpratıldı, örselendi, güven kaybına uğratıldı. Sokaklarımızda sarıklı, sakallı insanların kovalandığı; subayların başörtülü annelerinin kışlaya alınmadığı vesayetçi dönemlerde; FETÖ'cü vatan hainlerini ordumuzun kılcallarına kadar yerleştirdiler.

15 Temmuz'da, biz bu hainleri temizledik, ordumuzu ölümcül bir urdan kurtardık ve şimdi ordumuz, hamdolsun aslına, özüne dönüyor. Malazgirt'teki ruh, Çanakkale'deki ruh, İstiklal harbimizdeki ruh ordumuzda yeniden kök salıyor, yeniden vücut buluyor. FETÖ'cü hainlerden ve vesayet artıklarından temizlendikçe ordumuz, terör örgütleriyle mücadele ve vatan savunmasında destanlar yazıyor. Suriye'den Irak'a, Libya'dan Somali, Katar ve Kosova'ya kadar görev üstlendiği her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri; başarılarıyla, caydırıcılığıyla, disipliniyle göz dolduruyor. Kökleriyle bağı güçlendikçe daha da güçlenen bir ordumuz var.

Bu ordu, milletin ordusudur. Bu ordu, milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu, milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz.

Şunun da çok net bilinmesini isterim: Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki bir kaç tane kendini bilmez, bunlar da evvelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Bunları temizleyeceğiz.

Ve bakıyorsunuz 3 tane birinci olan kızımız var. Bunlardan birisinin ismi İkra. 3 kardeş adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi de yine birer Anadolu yavrusu. Fakat bu oyuna nasıl geldiler, şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konu ile ilgili olarak da Üniversite ile görüşmelerimizi yaptık ve Kara Kuvvetleri ile görüşmelerimizi yaptık. Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek bir durumu görmezden gelmez; demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız."

Erdoğan\'dan Teğmenlere Sert Tepki
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Teğmenlere Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:35:41. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Teğmenlere Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement