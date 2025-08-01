Erdoğan: Güçlü Türkiye'ye Kavuşmamıza Az Kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Coğrafyamızda barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali Programı'nda yaptığı konuşmada, medeniyet değerlerinin şuurunda yeni kuşakların yetişmesi için varını yoğunu ortaya koyan her kardeşine, her bir TÜGVA mensubuna, yöneticisine ve gönüllüsüne teşekkür etti.

Merhum Nurettin Topçu'nun, 64 yıl önce Türkiye Yüzyılı'nın öncü neferlerini, yani gençleri tarif ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınki Türkiye'nin kurucuları, muhtelif simada insanları şahıslarında birleştireceklerdir. Onlarda Yunus ile Yavuz birleşecek, Sinan Akif'e uzanacak, Ebu Hanife Hüseyin Avni'yi tebrik edecektir. Onların eseri olan yarınki Türkiye şu temeller üzerine kurulacaktır; Anadolu'nun toprağından kaynayan bir kan, cemiyet için harcanan emek, bin yıllık tarih, güçlü bir devlet ve ebedi olduğuna inanmış bir ruh. Rahmetli Nurettin Topçu'nun bu sözlerle tarif ve taltif ettiği gençlik işte burada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek sözlerini şöyle sürdürdü:

" Sultan Alparslan'ı Sultan Fatih ile Selahaddin Eyyubi'yi Yavuz Selim ile Kanuni'yi Sultan Abdülhamit ile buluşturan gençlik işte burada. Malazgirt akınlarını Çanakkale savunmasıyla, Milli Mücadele'yi 15 Temmuz destanıyla birleştiren gençlik işte burada. Köklerini bilen, mazisini tanıyan, geçmişi geleceğe taşıyan gençlik işte burada. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye, Horasan'dan Kudüs'e, Kırım'dan Gazze'ye gönül coğrafyasını kucaklayan gençlik işte burada. Üstadın ifadesiyle, dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı gençlik işte burada. Burada Türkiye'nin umudu, istikbali, aydınlık yarınları var. Özellikle Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın, Kuzey Afrika'nın, Kafkasya'nın umudunu yeşerten genç yürekler işte burada. Burada kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşan TEKNOFEST gençliği var. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum. Türkiye'yi bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum."

"Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı"

Gençlerin gözlerini AK Parti iktidarında açtığını, ülkesine ve milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anne babalarınız sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Katsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üzerindeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat'ın kirli ve kibirli zihniyetini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık. Ayrıca eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere, sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ildeki eğitim kurumlarını kütüphanelerle, yurtlarla, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençler için donattıklarını, gidecek daha çok yolları, Türkiye'ye kazandıracakları pek çok reform, yatırım ve hizmet olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ne diyor şair? 'Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır/ Külümüzden yükselen duman bizden yanadır/ Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır/ Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır/ Kapıları açacak coşkun bin niyaz kaldı/ Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.' Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamızda, barış rüzgarlarının esmesine inanın çok az kaldı. Sizlere terörün olmadığı, her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Gençlerin, ebeveynlerinin yanı sıra milletin de evlatları olduklarını ifade eden Erdoğan, bu nedenle daima iyinin, doğrunun ve haklının yanında saf tutmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilginizi ahlakınızla, şahsiyetinizi merhametinizle süsleyeceksiniz. Çok okuyacak, öğrenecek, öğreteceksiniz. Size bakanlar hayranlık duyacak. Sizi görenlerin kalbi umutla dolacak. Gençler, sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler. Ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar. Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, kara çalacaklar. Bunlardan asla yılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz. Moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz. Okullarınızın duvarlarına astıracağınız şeref tablolarıyla vereceksiniz. Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle vereceksiniz. Unutmayın, hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz. Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle, önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Her şeyin yeri, zamanı, şartları vardır. Hepsinin ötesinde Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır. Bu yüzden bizim bugün farklı sebeplerle yapamadıklarımızı yarın inşallah sizler başaracaksınız. Ben karşımda işte böyle bir gençlik görüyorum."

(Sürecek)