Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de aday tanıtım toplantısında; "Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Bir zamanlar, Belediye Başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç işte böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, göreve geldikten sonra tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin, sokaklarının hali ortada. Şu güzelim önce Körfez'i kokutup, sonra kimyasal madde ile o kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecekleri hiçbir şeyi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda partisinin İzmir ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı. Sözlerine sabah İzmir Menderes'te meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremden dolayı geçmiş olsun dileyerek başlayan Erdoğan şöyle konuştu:

"SADECE AJANS PARLATMASIYLA, YALANLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPARAK ŞEHİRLERİMİZİN YILLARINI HEBA ETME DEVRİ SONA ERDİ"

"Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde aday göstereceğimiz isimleri açıklamak üzere bir aradayız.

İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyoruz. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.

"ADAYLARIMIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURAN AMA GÖZÜ, GÖNLÜ VE AKLI BAŞKA YERLERDE OLAN İSİMLER DEĞİLDİR"

Hamdolsun, bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Şehirlerimize verdiği sözleri yerine getirmeyen, vatandaşlarımızı hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Bunun için 31 Mart'ta hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor.

Mücadelemiz düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi. Milli Mücadele'yi zafere ulaştırıp Cumhuriyetimizi kurduktan sonra başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlelerinin önü çeşitli yol ve yöntemlerle hep kesildi. Tek parti faşizminin ferasetsizliği bu sürecin maliyetini daha da ağırlaştırdı. Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. Aynı şekilde, FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür. Kimi zaman vesayetin ayak oyunlarıyla, kimi zaman darbeyle, kimi zaman siyasi ve sosyal kaos girişimleriyle kimi zaman terörle bu ülkenin en güzel yılları heba edildi. Bu kirli oyunu kuranların gayesi Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine mani olarak yeniden bölgesel ve küresel aktör haline gelmesini engellemekti. Emperyalist güçler, bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima buldular.

"HERKES AK PARTİ DÖNEMİNİN TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ VE KALKINMA MÜCADELESİNİN ZİRVESİ OLDUĞUNU KABUL EDER"

Milletimiz, bir İzmir sevdalısı rahmetli Menderes başta olmak üzere demokrasi ve kalkınma mücadelesi veren kendi adamların hatıralarını da kalbinin en mutena köşesine yerleştirmiştir. AK Parti işte böylesine zorlu bir dönemin ardından ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes AK Parti döneminin Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin zirvesi olduğunu kabul ve teslim eder. Milletimiz 1970'li yıllardaki ideolojik kavgalardan, 1980'deki darbeden, 1990'lardaki siyasi istikrarsızlıktan bunaldığı için 2002'de Partimizi, Ak Parti'yi tek başına iktidara getirerek bir nefes almak istemiştir.

"ULUSLARARASI ADALET DİVAN'IN KARARI 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' HAYKIRIŞIMIZIN AKS-İ SEDASIDIR"

Uluslararası Adalet Divanı'nın dün aldığı karar 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır. İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek, saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Tüm bu gerçeklere rağmen Türkiye'nin sadece kendi topraklarından ve kendi vatandaşlarından ibaret bir güç olmadığını hala anlamayanlar var. Şayet biz kendi topraklarımızla ve kendi vatandaşlarımızla sınırlı kalsaydık, bizi bu coğrafyadan 40 defa kazıyıp atmışlardı. Türkiye başka ülkelerin başına gelse defalarca yerle yeksan olmalarına yol açacak badireleri, gerisindeki bu görülmeyen gücün büyüklüğün sayesinde atlatmayı başarabiliyor. Her kim aksini iddia ediyorsa, bu ülkenin içe kapanmasını, bu milletin kendini tecrit etmesini istiyorsa, emin olun ardında ya bir ihanet ya bir sefil ya gaflet vardır.

"ŞU İZMİR KÖRFEZİ'NİN HALİ NEDİR YA? KOKUDAN GEÇEBİLİYOR MUYUZ?"

İzmir ile İzmirli ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Ne İzmir ne de İzmirlilik kimsenin tekelinde değildir. Bu şehre aşkla, sevda ile azimle hizmet eden herkes İzmirlidir. Aksini söyleyenler İzmir'e en büyük kötülüğü yapanlardır. Esasen bu iddia ile eser ve hizmet yerine istismar peşinde koşarak ortada dolaşanların gayesi, şehri ihmal ederek İzmirlilere yaptıkları ihanetin ve boğazlarına kadar battıkları yolsuzlukların üzerini örtmektir. Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Bir zamanlar, Belediye Başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç işte böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi, göreve geldikten sonra tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin, sokaklarının hali ortada. Şu güzelim önce Körfez'i kokutup, sonra kimyasal madde ile o kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecekleri hiçbir şeyi yoktur.

Biz İzmir'e efendi olmaya değil, bu şehrin ve insanlarının hizmetkarı olmaya talibiz. Konak Tüneli'ni bu anlayışla açtık, deprem konutlarını bu anlayışla yaptık. Diğer hizmetleri bu anlayışla hayata geçirdik. Bunlarda darbecilikle övünmekten, bölücü örgütün güdümündeki partiye şehri peşkeş çekmeye, ecdada ve insanımızın değerlerine küfretmeye kadar her türlü rezillik var. Tüm bu rezilliklerini Atatürk'ün silueti altında gizleyeceklerini sananlar, inşallah 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır."

Erdoğan'ın açıkladığı adaylar arasında, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in malvarlığı hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yer almadı. Bugün açıklanan 25'i AKP ve 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP'den olmak üzere toplam 30 ilçenin belediye başkan adayları şöyle:

Aliağa: Serkan Acar (MHP)

Balçova: Erol Eroğlu

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Bilal Kırkpınar

Bergama: Sadık Doğruer

Beydağ: Hüseyin Ay

Bornova: Cevdet Çayır

Buca: Adnan Öztekin

Çeşme: Esat Tanık (MHP)

Çiğli: Murat Gökçekaya

Dikili: Sema Akıncı (MHP)

Foça: Taner Acar (MHP)

Gaziemir: Deniz Doğan

Güzelbahçe: Gümüş Saime Bucaklıoğlu

Karabağlar: Mehmet Sadık Tunç

Karaburun: Eyüp Kaykaç

Karşıyaka: İsmail Çiftçioğlu

Kemalpaşa: Galip Atar

Kınık: Sami Mollaahmet

Kiraz: Saliha Özçınar Kutlu

Konak: Ceyda Bölünmez Çankırı

Menderes: Sinan Akdeniz

Menemen: Aydın Pehlivan

Narlıdere: Murat Sarman

Ödemiş: Ali Hadim

Seferihisar: Ahmet Aydın

Selçuk: Zeynel Bakıcı

Tire: Arif Demirkan (MHP)

Torbalı: Özgür Erman Çağlar

Urla: Tarkan Bakırlı