Erdoğan: Enerji Tedarikinde Sıkıntılar Baş Gösterdi

22.05.2026 15:25
2'nci Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hava saldırılarının enerji tedarikini ve fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye'nin enerji kaynakları ile ihtiyaç duyan ülkeler arasında güçlü bir köprü olduğunu vurguladı.

2'nci Doğal Kaynaklar Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'umuz enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel iş birliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu evvelemirde belirtmek istiyorum. INRES 2026'ya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz" dedi.

'HAVA SALDIRILARININ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ ALANLARIN EN BAŞINDA ENERJİ TEDARİKİ VE TİCARETİ GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğal gaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar, bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi, enerji tedarikiydi, doğal gaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyor. Petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür" diye konuştu.

Kaynak: DHA

