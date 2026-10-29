Erkan Baş 29 Ekim\'de cumhuriyetin direniş ve kurtuluş fikrine dönüşmesini istedi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Bugün 29 Ekim 2026'da ihtiyacımız olan yeniden büyük bir direniş ve hep birlikte sürdüreceğimiz toplumsal kurtuluş mücadelesidir. Yaşasın direniş, yaşasın kurtuluş. Yaşasın Cumhuriyet" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Baş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti sadece senede bir gün göstermelik kutlamalar için hatırlanan bir kavram olmaktan çıkartmalı; bu ülkenin zenginliklerini kendisine hak, vatandaşı ise köle olarak gören zihniyete karşı bir direniş ve kurtuluş fikrine dönüştürmeliyiz. Emekçi halkın aklı, yüreği ve bilinciyle benimsediği bir cumhuriyeti, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin, adaletin egemen olduğu bir ülkeyi ancak böyle kurabiliriz. 29 Ekim 1923'e dönüp baktığımızda görüyoruz ki halkımız dizlerinin üzerinde yaşamayı kabul etmemiştir, etmeyecektir. Bugün 29 Ekim 2026'da ihtiyacımız olan ise yeniden büyük bir direniş ve hep birlikte sürdüreceğimiz toplumsal kurtuluş mücadelesidir. Yaşasın direniş, yaşasın kurtuluş. Yaşasın Cumhuriyet."