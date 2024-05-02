Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan, uluslararası su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan, uluslararası su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtardığı Sugovuşan köyü, uluslararası su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğum günü dolayısıyla düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kupası-2024' turnuvasına 20'den fazla ülkeden 30 takım katılıyor. Açılış töreninin ardından sporcular kano ve kayak müsabakalarında mücadele etti. Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Ferhad Aliyev, turnuvanın başarılı sonuçlar getireceğine inandıklarını ve gelecekte Füzuli ilinde de turnuvalar düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

02.05.2024 00:28
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- Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan, uluslararası su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası 2024, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Sugovuşan'da başladı

TERTER - Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyü, uluslararası su sporları müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 101. doğum günü dolayısıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Sugovuşan köyünde "Cumhurbaşkanlığı Kupası-2024" turnuvası düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Turnuvaya Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan başta olmak üzere 20'den fazla ülkeden 30 takım katılıyor. Sugovuşan köyünde Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan resmi açılış törenine Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Dairesi Başkanı Elnur Memmedov, Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Başkanı Vügar Ahmadov, katılımcı ülkelerin federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı.

Azerbaycan milli marşının okunması ve yapılan açılış gösterisinin ardından sporcular 200 metre ve 500 metre mesafede kano ve kayak müsabakalarında mücadele etti.

"Sporcularımızı elemelerin ardından seçiyoruz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Ferhad Aliyev, Karabağ bölgesindeki Sugovuşan köyünde Haydar Aliyev'in anısında üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı Kupası turnuvasını düzenlediklerini belirterek, "Turnuvanın ilkine 5 ülke, ikincisinde 17 ülke katılmıştı. Bu defa ise 21 ülke turnuvaya katıldı. Buraya iyi sonuçları olan sporcularımız katılıyor. Her turnuvadan önce buraya katılacak sporcularımızı elemelerin ardından seçiyoruz. Buda iyi sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz" dedi.

İşgalden kurtarılan Füzuli ilinde de turnuvaları gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Aliyev, "O bölgede su havzasında incelemelerde bulunuyoruz. Gerekli kontrollerin ve uluslararası onayların ardından oradaki havzada da yarışmalar düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Turnuva, yarın ve 3 Mayıs Pazar günlerinde kano ve akademik kürek dallarında Mingeçevir şehrinde yapılacak olan mücadelelerle devam edecek.

Kaynak: İHA

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