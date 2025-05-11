Erol Eğrek İçin İzmir'de Protesto - Son Dakika
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Erol Eğrek İçin İzmir'de Protesto

Erol Eğrek'in ölümüne sebep olan Çalık Holding'e karşı İzmir'de eylem düzenlendi.

11.05.2025 18:45
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(İZMİR) - İstanbul'da, işçi Erol Eğrek'in yaklaşık 10 yıldır tazminatını alamadığı Çalık Holding'in görevlilerince darbedilmesi ve sonrasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İzmir'de eylem düzenlendi. Yapılan basın açıklamasında, "Biz suçluları iyi biliyoruz. Bunca yağmanız, cinayetiniz, küfrünüz yanınıza kalmayacak. Erol Eğrek'in adını da mücadelesini de yaşatacağız. Sizden ve tüm siyasi sorumlulardan hesap soracağız" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek'in güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürülmesine tepkiler devam ediyor.

İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri, Kültürpark Adalet Forumu ve Halkevleri, Eğrek'in dövülerek öldürülmesine karşı basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi. Eyleme, siyasi oluşumlar da destek verdi.

Kültürpark Lozan Kapısı önünde bir araya gelen protestocular, buradaki konuşmaların ardından sloganlar atarak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü.

Burada ortak basın açıklamasını Tuğçe Kızıldemir okudu.

"Hakkınızı istemek için gittiğiniz iş yerinde dövülerek öldürülebiliyorsunuz"

"Erol Eğrek'in dün, çalmak çırpmak için değil, hakkını istemek için gittiği Çalık Holding kapısında holding çeteleri tarafından dövülerek katledildiğini" söyleyen Kızıldemir, şunları kaydetti:

"Biz bu hikayeyi sayısız kez duyduk, okuduk, bizzat şahidiz, biz bu hikayenin bizzat direnişçileriyiz. Bundan ötesi yok, hesap sormak için buradayız, hesabı verilmeden gitmeyeceğiz. Erol Eğrek, bu düzenin emekçilere nasıl bir yaşam ve ölüm reva gördüğüne çok net bir örnektir. Bu düzende 4 çocuğunuz ve eşinizle beraber Türkmenistan'a çalışmaya gidip bir günde kapı önüne koyulabiliyorsunuz. Bu düzende sayfa sayfa mahkeme kararları elinizde, hakkınızı istemek için gittiğiniz iş yerinde dövülerek öldürülebiliyorsunuz. Bu düzende sigortasız, güvencesiz, geleceksiz çalışırken, sırf patronunuz üç kuruş daha fazla kazansın diye almadığı önlemden dolayı ölebiliyorsunuz. Mobbinge, tacize, zorbalığa uğrayıp sesinizi çıkarttığınızda kapının önüne koyulup açlığa mahkum edilebiliyorsunuz. Eğer kalp krizi geçirirseniz, patronun başına bela olursunuz diye bedeniniz yakılıp bir yol kenarına atılabiliyor. Biz bu düzene düşmanız, hesap sormaya geldik.

"Çalık Holding, Anagold Madenciliğe ait maden ocağının da ortaklarından"

"Biz suçluları iyi biliyoruz. Sorumluluğu kabul etmeyeceklerini de iyi biliyoruz. Çalık Holding, Erol Eğrek'in alacak hakkını Türkmenistan Tekstil-Sanayi Bakanlığına yüklemiş, Tekstil-Sanayi Bakanlığı ise tekrar holdingi göstermiş. Biz bu hikayeyi biliyoruz. Soruşturma dosyalarında onların adları geçmeyecek, iyi biliyoruz. Biz bu hikayeyi Soma katliamından, İliç maden katliamından, Kartalkaya yangınından, 6 Şubat depreminden, sayısız iş cinayetinden biliyoruz. Çalık Holding, Erzincan İliç'te bulunan geçtiğimiz yıl meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçinin öldüğü Anagold Madenciliğe ait maden ocağının da ortaklarından. Anagold Madencilik müdürü katliam sonrası bilirkişi raporunda birinci derece sorumlu tutulmasına rağmen tek bir gün ceza almadı, bir saatlik ifade işlemi ardından serbest bırakıldı. Bu holding Balkanlarda, Irak'ta, Orta Asya'da ise sayısız şirket ve kuruluşla emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadır."

"Bir avuç holding patronunun uyguladığı sömürü rejiminin son örneğidir"

Olayın sistem sorunu olduğunu belirten Kızıldemir, şöyle devam etti:

"Holdingler devletin her odasında söz sahibi olduğu için kendilerini çalışan her emekçinin hayatında hak sahibi olarak görüyorlar. Ne kadar yediğimiz ne kadar içtiğimiz ve ne kadar uzun yaşadığımız onların tasarrufunda sanıyorlar. İktidar, kolluk, hukuk hep onlardan yana. İşçileri katledip elini kolunu sallayarak yürümeye, yeni katliamlar yapmak için onlarca teşvik almaya devam ediyorlar. Memleketin her karış toprağı holdingler tarafından yağmalanıyor, emekçiler holdinglerin kar oranları düşmesin diye onlar, yüzler halinde katlediliyor, hakkını arayan işçiler cezalandırılıyor, açlıkla sınanıyor, holdingci çeteler tarafından öldürülüyor. Erol Eğrek cinayeti münferit bir adli vaka veya eğitimsiz bir güvenlik ordusunun istisnai gaddarlığı değildir. Bu cinayet bir avuç holding patronunun milyonlarca emekçiye karşı uyguladığı sistematik şiddet ve sömürü rejiminin son örneğidir. Bunca yağmanız, cinayetiniz, küfrünüz yanınıza kalmayacak. Erol Eğrek'in adını da mücadelesini de yaşatacağız, sizden ve tüm siyasi sorumlulardan hesap soracağız."

Kaynak: ANKA

Çalık Holding, Politika, İstanbul, Sağlık, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erol Eğrek İçin İzmir'de Protesto - Son Dakika

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