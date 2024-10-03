Ertuğruloğlu: KKTC'nin Egemenliği Taviz Verilemez - Son Dakika
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Ertuğruloğlu: KKTC'nin Egemenliği Taviz Verilemez

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, egemenlik ve mevcudiyet konularında asla taviz verilemeyeceğini vurguladı.

03.10.2024 21:44
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- KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir"

WASHINGTON - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'deki temaslarının ardından Türk basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD'deki temaslarına değinen Ertuğruloğlu, "Bu toplantılar sırasında muhataplarımızın Kıbrıs konusunda ne kadar bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz, dolayısıyla bu ziyaretlerin faydalı ziyaretler olduğunu düşünüyoruz" dedi.

New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini aktaran Ertuğruloğlu, görüşmede Kıbrıs ile ilgili ana başlıkların ele alındığını açıkladı. Ertuğruloğlu, "KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" ifadelerini kullanarak, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmediğini vurguladı. Guterres'in 15 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides'i New York'ta gayri resmi bir yemeğe davet ettiğini ifade eden Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu yemeğe katılacağını belirtti.

Ertuğruloğlu, "Açıkça şunu belirttik bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek" ifadelerini kullanarak, federasyon konusunun artık kapanmış bir defter olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Adada iki ayrı devletin ve iki ayrı halkın bulunduğuna dikkat çeken Ertuğruloğlu, herkesin bu hususlara dikkat ederek konuyu ele alması gerektiğini vurguladı. Ertuğruloğlu, Guterres'in yemek davetini reddetmenin doğru olmayacağını, ancak bu davete katılmalarının hiçbir şekilde "bir federasyon müzakeresi" olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi. Ertuğruloğlu, KKTC'nin tanınmasından başka bir yol ve yöntemle herhangi bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.

İsrail'in Lübnan ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Ertuğruloğlu, söz konusu saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ve Orta Doğu'da artan gerilimin adaya yansımalarını da yakından takip ettiklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ertuğruloğlu: KKTC'nin Egemenliği Taviz Verilemez - Son Dakika

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