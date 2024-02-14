Erzincan\'da Altın Madeni Saha Kayması: 9 İşçi Aranıyor

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. İhbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR
Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.
AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.
İKİ BAKAN BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor.
Dün gece, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışabilmesi için alan ışıklandırıldı. Ekipler, verdikleri molalarda yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalıştı.
YAKINLARI BÖLGEYE GELMEYE BAŞLADI
Sabahın erken saatlerinde ise toprak altında kaldığı tahmin edilen işçilerin aileleri de maden sahasına gelmeye başladı. Onlardan biri de Uğur Yıldız'ın kayınvalidesi oldu. İsmini açıklamak istemeyen Yıldız'ın kayınvalidesi, "1,5 senedir kızımla evliydi. Evdeydim, yakınlarımız toprak kayması olduğunu söyledi. Aradık, ulaşamadık. Telefonu kapalıydı. Çok üzgünüm. Yardımcı olun kurtarın. 8 senedir burada çalışıyor" diye konuştu.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ekiplerin aramalarını sürdürdüğü İliç'te bugün yağmur yağışı ve hava sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Altın Madeni Saha Kayması: 9 İşçi Aranıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?